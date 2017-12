Les transporteurs ont fait leur loi lors de la fête de Nativité. Les passagers en ont souffert.

Galère sur galère. Les transports en commun ont fait souffrir les Tananariviens, tout au long de la semaine avant la fête de Noël. Plusieurs personnes ont été obligées d’attendre un bon bout de temps dans un arrêt bus pour avoir une place dans un véhicule. « Je suis ici depuis au moins 1 heure. Les bus sont pleins à craquer. Mon enfant risque d’être écrasé par cette foule qui résiste à tout pour monter dans un bus», raconte Mamy Raben-jamina, une mère de famille habitant à Ambodi-mita, rencontrée à l’arrêt bus « bassin », à Antanimena Ouest, samedi.

Partout dans la ville d’Antananarivo, de longues files d’usagers ont été aperçues aux arrêts bus. A Andranomena, par exemple, la queue a été sur une longueur de 100 mètres environ, à 6 heures du matin. Vers 13 heures, les personnes ont changé mais, la longueur de la file a été restée la même. Les arrêts bus à Nanisana, à Ampasampito, à Andravoa-hangy, à Analakely, aux 67 Ha, à Ankadimbahoaka, à Anosy, ont été aussi inondés de monde, du matin à la fin d’après-midi. Lors des mêlées, des coups involontaires entre passagers se sont produits, engendrant des blessures légères chez certains. Des pickpokets en ont probablement tiré profit car, pas mal de passagers se sont plaints d’avoir perdu, soit leurs téléphones, soit leurs porte-feuilles. D’autres ont fait à pieds leur trajet, faute de véhicule.

C’était aussi le moment pour certains transporteurs de doubler leur bénéfice. Certains receveurs ont obligé les passagers à payer le double du tarif. « Tout le monde descend à Analamahitsy, ce sera le terminus pour aujourd’hui», lance un receveur du bus 194 reliant Mausolée et Andrano-mena. À Analamahitsy, pourtant, ils prennent d’autres passagers, et obligent ceux qui s’entêtent à rester de payer une seconde fois 400 ariary, autrement, ils descendent. Les coopératives suburbaines reliant Mahazo et Ambohi-malaza ou Anjeva ont, par ailleurs, doublé leur tarif.

En surnombre

Le président de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU), Lanto Randrianantoandro, affirme que tous les véhicules ont été mobilisés pendant cette fête de Noël. «Ils ont été sûrement bloqués dans les embouteillages. Il est aussi probable que le nombre de nos véhicules n’a pas pu satisfaire tous les usagers qui ont été en surnombre pendant cette fête de Noël. Mais nous avons exigé qu’aucun véhicule ne parte en « Spécial » pour assurer le transport durant la fête», avance-t-il.

Les embouteillages ont effectivement, chamboulé le trajet des bus. Certains arrêts n’ont pas été fréquentés par des véhicules de transport en commun. Les activités en rapport avec la fête de Noël qui se sont tenues à Analakely, ont engendré des embouteillages dans le centre-ville. «Le terminus est à Antanimena!», criaient des receveurs des lignes 144 et 135 reliant Ambohi-mahitsy et Analakely. Le président de l’UCTU a rappelé que des mesures seront prises pour ces transporteurs qui ne respectent pas les terminus et qui ont une mauvaise qualité de service. Malheureusement, il va attendre que la fête se termine pour sanctionner. Le transport durant la fête de fin d’année promet d’être aussi compliqué que la semaine dernière.

Miangaly Ralitera