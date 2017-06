Deux jours de célébration marqueront la fête de la musique, cette année. Trois scènes s’offriront aux jeunes talents pour montrer le meilleur d’eux-mêmes.

La planète entière honorera la musique en général pendant la journée du 21 juin depuis trente sept ans. Madagascar faisait partie des pays qui célèbrent cette date par le biais de l’Alliance Française de Madagascar depuis une bonne vingtaine d’années. Le but principal réside dans la promotion des jeunes talents en leur offrant une visibilité durant la célébration.À chaque début d’année, l’Alliance Française de Tananarive ou AFT lance un appel à proposition pour les artistes, dont la musique présente une originalité et est représentative des régions de Madagascar. Ils méritent d’être mis sous les feux des projecteurs pendant cette date symbolique. Une bonne soixantaine d’artistes ont répondu à l’appel cette année et sont passés à la présélection dont les critères de base reposent sur leur expression scénique, la qualité de leur musique et l’originalité de leurs œuvres. La moitié a rempli ces conditions et prépare intensivement ce premier rendez-vous avec le grand public sur les scènes de la Fête de la musique à Antananarivo. Un grand carnaval égayera la matinée du samedi 17 juin.

Anniversaire

Le cortège partira de l’AFT et sillonnera les rues de la capitale pour rejoindre le jardin d’Ambohijatovo vers 9 heures où se tiendra la première scène. Dix groupes enflammeront l’ambiance avec Belahy comme artiste invité. Dans l’après-midi le même jour, mais cette fois-ci, sur la scène extérieure de l’AFT, douze autres groupes démontreront leur talent. Chacun présentera trois morceaux pour l’occasion. Une initiative qui favorise la promotion des artistes talentueux mais qui sont encore dans l’ombre. Il y en aura pour tous les rythmes et plusieurs régions de l’Ile seront représentées, passant du rap au jazz mais aussi les rythmes traditionnels. Le but sera de montrer la diversité culturelle qui compose le paysage de la chanson à Madagascar. La journée du 17 juin se terminera par un « Grand concert Arendrina » à l’AFT, avec deux grandes stars du rock malgache à l’instar de Kiaka et Iraimbilanja pour une prestation inoubliable à partir de 17 heures. Ceci rentre dans le cadre de la célébration de soixante-dixième anniversaire de l’Alliance Française de Madagascar. Rappelons que Kiaka a fait ses débuts sur les planches de l’AFT, il fut un temps.

Les instruments de musique modernes ou traditionnelles marqueront la journée du mercredi 21 juin à l’AFT. Son hall accueillera les luthiers malgaches qui présenteront quelques-unes de leurs créations, avec une séance d’initiation suivie d’une démonstration de la façon de jouer ces instruments «made in Madagascar»

Ricky Ramanan