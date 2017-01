La dernière semaine de l’année 2016 est moins festive que d’habitude. Contrairement à la semaine qui précédait Noël, il n’y avait pas d’embouteillage dans le centre ville, malgré les routes coupées à Analakely. Les marchés et magasins sont très peu fréquentés, conduisant quelques commerçants du Bazar de Noël à Mahamasina à remballer leurs marchandises avant le 30 décembre, le dernier jour accordé par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). « Très rares sont les personnes qui passent pour visiter les stands. Elles n’achètent pas grand chose, à peine si elles dépensent 10 000 ariary», déplore Mahaliana Rahantanirina, une femme tenant un stand de friperie à Mahamasina, hier.

L’ambiance dans les stationnements est aussi calme que celle en ville. « On s’attendait à avoir quatre départs par jour, en cette période de fête, mais nous avons beaucoup de mal à remplir un minibus», explique Ntsoa Andriam-bolaniaina, guichetier à Ambodivona. Il va jusqu’à dire une réduction de 50% des départs journaliers, par rapport à l’année dernière.

Même la veillée du nouvel an se fera en famille pour certains. Toutefois, quelques hôtels à Antananarivo et ses environs expliquent qu’il ne leur reste plus que quelques billets, au J-1 du la réveillon (ndlr : hier).

M. R.