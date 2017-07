Festival à la hauteur de la beauté de l’Île aux parfums elle-même, gagnant en ampleur au fil des ans même à l’international « Sômaroho » s’annonce explosive pour une 4e édition.

Vivre la vie en toute liberté, affichant fraternité et fierté à travers notre culture ». C’est à travers ce leitmotiv rassembleur que le festival international qu’est « Sômaroho », enivre le public depuis trois éditions à succès. Créé à l’initiative du chanteur Wawa, que beaucoup apprécient pour son énergie et son dynamisme légendaire, « Sômaroho » ne cesse de gagner en envergure et d’exalter ses inconditionnels. Si à ses débuts, le festival réjouit le public du Nord, il ne tarde pas à s’élargir et à conquérir les quatre coins de la Grande île à travers le « Sômaroho Tour » mené par Wawa, ainsi que les artistes de renom qui l’accompagnent.

Arborant fièrement les couleurs vert et jaune à l’image de l’opérateur Telma qui le parraine depuis ses débuts, ce jeune festival affiche avec fierté, la richesse musicale et culturelle du pays Outre-mer. Fort de ce beau parcours, il rempile ainsi du 3 au 6 août pour une 4e édition qui s’affiche déjà comme étant des plus riches à Nosy Be, lieu de prédilection du festival. « Cette année, plus qu’avant, on a tenu à mettre les bouchées double pour le festival. La scène du festival accueillera, à l’occasion, plus d’une trentaine de groupes et d’artistes de renom aussi bien nationaux qu’internationaux », affirme Jean Louis Rajerison, président du festival « Sômaroho ».

De la capitale à Nosy Be

À l’initiative du groupe Wawa, « Somarôho » s’est affirmé, au départ, comme la célébration de l’anniversaire du groupe. Ce dernier qui célèbre son 15e anniversaire cette année, entend marquer d’une pierre blanche, la scène artistique à travers une grande tournée avec comme cerise sur le gâteau la 4e édition de « Sômaroho » à Nosy Be. Se déroulant actuellement à Ambilobe, le « Sômaroho Tour» donnera ainsi un avant-goût de ce grand rendez-vous dans la capitale au Coliseum Antsonjombe, ce 30 juillet. C’est un concert d’après bacc, d’envergure internationale qui attend les fêtards de la ville des Mille, à l’occasion.

Outre l’incontournable Wawa et Stéphanie qui annoncent un duo inédit après « Tsy voavidim-bola », la scène du Coliseum Antsonjombe accueillera l’Ivoirien Serge Beynaud, le groupe de gwetta togolais Toofan, le Mahorais Bacoilli et le chanteur franco-sénégalais Singuila. La tournée du festival rejoindra auparavant Sambava les 12 et 13 juillet avant de débarquer dans la capitale. Pour ce qui est de Nosy Be, « Sômaroho » s’accompagne de diverses compétitions fraternelles autour des sports traditionnels, notamment le tournoi de Moraingy auquel s’ajoute un grand tournoi de basket-ball où les cinq plus grands clubs de Madagascar seront en compétition.

Andry Patrick Rakotondrazaka