« Angaredona », une ode aux découvertes et aux partages inter-générations, une promotion de la culture et de la musique du terroir, rempile pour sa quatorzième édition.

« Cette année nous allons accorder une grande place au professionnalisme et à la rigueur, tout en laissant la part belle à la créativité de nos artistes ». C’est avec ces mots que Germain Randrianarisoa dit Rajery a exposé la programmation de la quatorzième édition du festival « Angaredona » à la presse, hier. Véritable capitale de l’artisanat malgache, Ambositra, renommée pour sa marqueterie et ses sculptures en bois, vibrera aux rythmes des musiques que le festival « Angaredona » partagera sur place. Les retrouvailles, entre les férus d’art et d’artisanat, artistes et artisans à l’affiche, sont annoncées se tenir une fois de plus dans l’antre de la culture « Betsileo », du 1er au 6 août.

S’affirmant comme le festival des musiques vivantes de Madagascar, ce rendez-vous festif et folklorique convie le public à s’imprégner de la diversité musicale inédite qui enrichit la scène artistique nationale. Cette année, « Angaredona » se plaira ainsi à conjuguer sur scène la musique contemporaine et la musique du terroir. De plus, un grand concours de musique traditionnelle se rajoute aux nouveautés de cette édition. « A travers ce concours fraternel, il s’agit d’inviter les artistes qui pratiquent et conservent la musique du terroir à approfondir et à perfectionner leurs œuvres. Le but étant de sauvegarder et promouvoir la richesse du patrimoine culturel musical de la Grande île », affirme Rajery.

« Unité dans la diversité »

« Angaredona » se déroulera en deux étapes. Du 1er au 3 août, les prémices de la grande fête musicale du festival se garnissent de deux activités annexes. « Kilonga milalao » se destine principalement aux enfants âgés de 6 à 13 ans et se découvrira à Ambositra. Visant à éveiller la créativité du jeune public à travers des jeux ludiques et éducatifs, « Kilonga milalao » se focalisera ainsi sur trois disciplines : la course de pneu, la course de calèche et le « tongo-daika ». Du 4 au 6 août, la deuxième étape du festival se découvre en enchainant les concerts du festival sur la scène d’Antampon’ny Vinany.

Le concert d’ouverture du festival débute dans la soirée du 4 août avec Jimmy Arison, Dona Gasy, Minah et Langeza sur scène. Le lendemain à 14h, « Angaredona » laissera la part belle aux artistes locaux : Rapiera Bally, Miatrebala, Marolafy et Naînako. Les artistes de « World music » comme Jimmy B Zaoto, Dodol de France et le Goëland y participeront également.

Andry Patrick Rakotondrazaka