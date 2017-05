Ils viennent de différentes parties du globe avec leur concept, leur savoir-faire. L’utilisation des plantes pour les teintures naturelles, la sauvegarde des patrimoines culturels et l’écologie.

Chaque stand est à découvrir, tant pour leur histoire que pour la qualité des produits qu’ils exposent. Composés majoritairement de femmes issues de différents organismes et associations de leur pays, les participants à l’IFPECO adoptent la stratégie éco-responsable et misent sur la valeur humaine, basée sur l’entraide. Leur point commun se résume à voir chaque nouveau jour comme une opportunité d’apprendre quelque chose de nouveau. Ils sont à la recherche permanente d’une façon de réinventer. Les produits qui ornent leur stand en sont témoins. Chaque style a une histoire différente à raconter, une «Philosophie à mettre en avant» qui favorise l’échange et la performance. Comme celle d’Aranya Natural, par exemple, qui vient de l’Inde et dont le procédé de fabrication des étoffes en soie et autres fibres naturelles respecte la nature, la qualité et le savoir-faire de son pays, selon Victoria Vijayakumar responsable de Natural Dye Unit de Kerala en Inde.

Ce festival sert parallèlement à trouver des débouchés pour écouler les produits authentiques de ses participants. Et Colette Ravolandramanga, présidente de l’association Antsiva Boanamary de Boeny, incite les gens à venir nombreux pour admirer cette exposition et partir avec un tapis, un store ou un rideau tissé de façon traditionnelle, un travail minutieusement réalisé par des femmes en situation difficile, les membres de son association. « Même les

jeunes de notre commune commencent à s’intéresser à ce qu’on fait. Ils ont compris que c’est un tremplin pour un avenir meilleur », a-t-elle précisé. D’autres articles faits par des artisans d’autres pays lointains restent exposés dans le hall de l’Alliance Française à Andavamamba et à la bibliothèque nationale à Anosy, jusqu’au 20 mai. Une très belle initiative d’Andrée Ethève, la conceptrice de ce projet.

Ricky Ramanan