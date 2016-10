Avec une formule gagnante depuis 27 ans, le festival international Madajazzcar ne cesse de gagner en ampleur auprès du public. Il honore à la fois les aînés et les jeunes talents.

D’Antsahamanitra au Cercle germano-malgache (CGM) en passant par l’hôtel le Louvre Antaninarenina, le festival international Madajazzcar a envahi la capitale. Une vingt-septième édition, toujours aussi riche que les précédentes, et qui réserve, comme à l’accoutumée, son lot de surprises pour tous les mélomanes qui s’y retrouvent, Madajazzcar continue ainsi sur sa lancée. Sans aucun doute l’invité d’honneur de cette année, l’illustre pianiste de jazz Francis Lockwood s’est plu à enjouer et à enchanter le public à deux reprises, les 3 et 4 octobre.

Conquis par la chaleur des aficionados du jazz de la Grande île, mais surtout par la passion de ses musiciens de jazz, le Français a mis un point d’honneur à satisfaire sa soif de découverte et de partage musicale pour sa venue. « Ce festival m’a permis de faire des rencontres plus qu’enrichissantes en tant que musicien, j’en suis d’ailleurs particulièrement fier et ravi. Les jazzmen avec qui j’ai eu le plaisir de jouer ont un talent remarquable, et je suis sûr que de beaux projets sont à venir avec eux », confie le pianiste. Du KudéTa Carlton à la scène de l’Alliance française d’Antana­narivo (AFT), il s’est redécouvert avec une collaboration franco-malgache inédite avec, à ses côtés, les frères Rasolomahatratra, Fanaiky à la basse et Mendrika à la batterie, ainsi que le jeune Tsanta Randriamihajasoa à la trompette, dont il est particulièrement fier.

Festival générationnel

Dans la soirée du 4 octobre en particulier à l’AFT, un concert jazz des plus éminents a réjoui le public du festival au rendez-vous. Ceci dit, si les fans de jazz les plus aguerris ont été dans l’ambiance avec Francis Lockwood et sa bande, les profanes se sont aussi aisément laissé transcender par leur prestation. Des reprises jazzy des compositions du mythique Jimmy Hendrix comme « Little wing » et « Penny Lane », ou encore des interprétations de Horace Silver avec « Song for my father», « Wave » de Antonio Carlos Jobim et « Some day my prince will come » du long métrage Blanche Neige et les sept nains de Disney avec lequel il a ouvert le bal, ont garni le répertoire de cette formation inédite.

Avec l’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneini qui a honoré la soirée de sa présence, ils ont transporté leur auditoire au rythme des notes de Francis Lockwood au piano, les riffs de Fanaiky à la basse, Mendrika et ses solos de batterie, et l’humilité du jeune Tsanta à la trompette.

« Ethnique et éléctrique », Silo et son Elektradam ont aussi bien galvanisé l’auditoire à l’occasion. Accompagné de Cedrick Ratovoarison à la batterie et de la jeune Naree Sam au chant, le chanteur pluri-instrumentaliste s’est largement plu à étaler son nouveau projet artistique et musical sur scène. Avec de nouveaux morceaux comme « You and I » où musique électro et traditionnelle se conjuguent brillamment, mais aussi « Ho anao » et « Efa anao », c’est une épopée musicale sensationnelle que Silo a alors proposée. Entre hommage et renaissance, ou encore modernité et tradition, Madajazzcar continue d’épater les mélomanes sur sa scène à travers les traits de génie de ses artistes.

Les podiums débutent

Fort de son programme bien garni comme à chaque édition, le festival international Madajazzcar se destine à un public issu de divers horizons. Le but étant de promouvoir le jazz à un large public, les concerts du festival sont majoritairement gratuits et mettent en valeur la capitale.

Depuis hier après-midi, le jardin d’Antaninarenina a été égayé par les mélodies du jazz, et le public bercé par le talent des artistes.

Toky Ramasimanga Trio, Mbelo’s Group et Melojazz y ont animé la scène, tandis qu’en début de soirée au CGM Analakely, le norvégien Hakon Storm-Mathisen accompagné de Lova Bil, Tonny Mahefa et Linda Volahasiniaina ont fait voyager le public. Le rutilant groupe Voots Kongregation emmené par Rolf et Imiangaly a suivi.

D’autres cabarets jazz ont également animé la soirée dans la capitale depuis hier. En outre, le lauréat du tremplin Madajazzcar sera découvert ce jour sur le podium du jardin d’Antaninarenina.

