Dix sept arts martiaux et sports de combat ont participé à la première édition de « Rombo ». Démonstrations et combats étaient au programme.

Les amoureux des arts martiaux et sports de combat venus nombreux au palais des sports à Mahamasina ont été gâtés. Ils ont dit satisfaits des spectacles effectués par les différentes disciplines au programme. La deuxième édition du festival des arts martiaux concocté par le collectif des arts martiaux (CAM) et désormais baptisé « Rombo» était un franc succès.

Des grands maitres et maitres de dix-sept sports de combat assistés par leurs disciples ont eu l’occasion de présenter sur le tatami pendant en moyenne un quart d’heure d’exhibition leur discipline respective. Comme lors de la précédente édition, très appréciée par le public, l’équipe du kuk sool a été dirigée par l’expert coréen, Me Kim titulaire du grade 5e dan en kuk sool et 5e dan en hapkido. Me Kim et consorts ont commencé leur part par des techniques de respiration en guise d’échauffement.

Puis ils sont passé à la démonstration de différentes techniques de self défense utilisant les étranglements et projections. De leur coté, les deux styles de taekwondo, celui d’ITF et de WTF ont présenté des numéros avec des ingrédients typiques, des coups de pieds spectaculaires ainsi que des casses.

Art traditionnel

Assidu, le sport de combat traditionnel malgache, Diamanga dirigée par le docteur Allain Razakatiana était parmi les participants de cette première édition de « Rombo ». Le diamanga, pratiqué depuis l’époque du roi Radama II utilise beaucoup les coups de pieds sous différentes formes comme beaucoup d’autres arts martiaux d’origine asiatique. Le CAM regroupe à présent dix sept disciplines, entre autres, l’aïkido, les taekwondo ITF et WTF,le karaté, le wushu, le jeet kune do, capoeira, le K1, la savate boxe française, le kendo, la boxe anglaise, le pancrace, le kuk sool, le diamanga, le morengy et le kick boxing. « Le collectif des arts martiaux a pour objectif principal de regrouper les élites et les techniciens de toutes les disciplines d’arts martiaux et sports de combats existants dans le pays… » a confié Marcel Rasoanaivo, pionnier du kick boxing dans la Grande Ile et secrétaire général du CAM. « On se contente pour le moment de l’organisation d’un tel événement car on n’est pas encore autorisé à organiser des compétitions » a-t-il mentionné. Cette version 2017 du festival des arts martiaux organisée par le CAM se distingue aussi des combats de défi.

Serge Rasanda