Opération séduction réussie pour toute l’équipe de « Nosy Be Symphonies », lors des deux premiers concerts réalisés avec succès dans la capitale. À l’hôtel Colbert, dans la soirée du vendredi 25 août, et au Café de la Gare de Soarano le lendemain soir, une bonne trentaine de musiciens venus de Belgique, de l’île Maurice et de Madagascar ont su ravir toute l’assistance avec leur talent.

Le jeune pianiste Aro, du haut de ses 14 ans, a fait l’ouverture de chaque scène dans ces deux endroits prestigieux de la capitale. Il a montré le fruit de deux ans et demi de travail devant un public tenu en haleine jusqu’à la dernière note. Son interprétation de « La marche turque » laisse supposer la brillante carrière que ce jeune pourrait avoir dans quelques années. Sa spontanéité et son jeu percutant laissent tout le monde dans l’admiration.

En tout cas, c’était deux heures de pur bonheur que toutes les formations vocales et musicales ont offert. La marraine de l’événement, Elzbieta Dedeck, les pianistes Clarck Rajaona et Hery Andrianirina se sont fait remarquer par de belles interprétations. Le pianiste belge Vincent Rouard et l’accordéoniste Jonathan De Neck se sont faits les poètes du grand Nord. L’ensemble mauricien 415, adepte de la musique baroque, et l’orchestre malgache à cordes Mozartiana ont mixé le classique et le festif. Le clan LMM Saxophone a montré que le classique peut aussi s’interpréter au saxophone. Un exercice pas évident à accomplir. Ce groupe, plutôt habitué aux sonorités jazz, a réussi à interpréter Bach. Une véritable prouesse. Le groupe vocal Cantiamo a émerveillé avec leur art du chant lyrique et leurs tragi-comiques. Le solo de la mezzo-soprano Rindra Rajeriarisoa a été salué par le public.

Ces deux représentations symbolisent la conquête de la capitale par ce festival qui a vu le jour à Nosy Be. Une opération réussie pour le début de cette quatrième édition. Toute l’équipe du Comité d’organisation d’activités culturelles ou COAC donne rendez-vous cette semaine à Nosy Be pour cinq soirées magiques dans le même registre. Un bouquet final sera prévu au Mont Passot pour plus de bonheur et de romantisme.

Ricky Ramanan