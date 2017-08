L’île de Nosy Be a tous les atouts pour plaire. L’île aux parfums fera davantage vibrer une autre corde de son arc pendant neuf jours pour émouvoir l’âme à travers son festival de musique classique.

La quatrième édition du Festival de musique classique de l’océan Indien dénommé « Nosy Be Symphonies » sera marquée par un passage dans la capitale avec deux concerts. L’hôtel Colbert à Antaninarenina sera le théâtre d’un moment intense en musique classique dans la soirée du vendredi 25 août. La soirée suivante, la même armada d’artistes talentueux se produira au café de la Gare Soarano, avec quelques variations dans la composition pour le plus grand bonheur des inconditionnels à cette noble musique.

C’est seulement ensuite qu’ils se dévoileront devant les spectateurs de Nosy Be à partir du mardi 29 août jusqu’au samedi 2 septembre. « Nosy-Be Symphonies » se produira dans cinq localités différentes sur l’île qui l’a vu naître dans le but de promouvoir, de faire connaître et apprécier la musique classique aux habitants de Nosy Be. Vanila Hôtel, Ravintsara, Nosy-Be Hôtel, Sarimanok et le Mont Passot sont les endroits où l’on pourra apprécier les œuvres des maestros de la musique classique.

Nosy Be Symphonies est le petit bébé atypique de l’île aux parfums en matière de festivals, plus habitué aux rythmes tropicaux. À chaque édition, il gagne en ampleur et en notoriété et ce passage dans la capitale est une manière d’affirmer son envergure nationale, sa reconnaissance et son ambition à conquérir l’océan Indien. Une équipe d’une chaîne de télévision réunionnaise fera le déplacement pour l’occasion. Ceci permettra de diffuser «Nosy-Be Symphonies» et toutes ses dérivées dans le monde entier. «Tous les ingrédients sont là, le COAC n’a plus qu’à vous souhaiter des moments magiques durant ces sept concerts», a formulé l’entité organisatrice.

Plus grande envergure

C’est ainsi que des artistes virtuoses internationaux et malgaches meubleront chaque soirée. Autour de sa marraine, Elzbieta Dedek, l’accordéoniste Jonathan De Neck, le pianiste et compositeur Vincent Rouard impressionneront avec leur talent. « L’ensemble 415 » de l’Ile Maurice ainsi que les talentueux malgaches pour ne citer que l’orchestre à corde Mozartiana, l’ensemble vocal Cantiamo, le LMM Saxophone Quartet, les pianistes et les guitaristes d’exception, entre autres, seront mêlés autour de l’hymne des symphonies pour faire de ce festival un moment qui restera graver dans toutes les mémoires. Ce festival vise à favoriser les échanges entre les plus grands artistes internationaux avec les plus grands talents de l’océan Indien. La création d’une école de musique à Nosy Be figure aussi dans leur optique.

Comme à chaque édition, le Comité d’organisation d’activités culturelles ou COAC, l’initiateur de ce festival, se fait un devoir de convier vingt jeunes ou groupe d’enfants différents à chaque représentation à Nosy Be afin d’intéresser sa jeunesse à cette forme de culture musicale. Une démarche qui aboutira bientôt dans la création d’une école de musique à Nosy Be.

Ricky Ramanan