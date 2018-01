Une ode à la grâce et au talent des danseurs urbains de la Grande île. « Ambony - Ambany » est un jeune festival fédérateur à portée internationale.

Porté par une génération de danseurs passionnés, qui, à chaque nouvelle édition, accordent une grande place à la découverte de nouveaux talents, le festival de danse urbaine « Ambony - Ambany » sur-prend depuis cinq ans maintenant, en s’affirmant comme étant la plateforme incontournable pour les artistes et férus nationaux de danse.

Initié par l’association « DanceTeam Madagascar », qui regroupe en son sein plusieurs jeunes danseurs d’horizons divers, le festival donne ainsi rendez-vous au public de la capitale pour des retrouvailles enflammées du 24 février au 4 mars.

À l’échelle internationale, le festival se redécouvre comme étant le festival « Ambony - Ambany, Battle for peace ». Une identité qu’il arbore continuellement avec fierté, puisque, selon ses jeunes organisateurs, l’essence même du festival et de la danse en général, c’est de promouvoir la paix. C’est ainsi tout un programme encore plus enrichi, que le public aura le privilège d’apprécier.

Entre les spectacles, une représentation théâtrale où la danse urbaine sera à l’honneur, les compétitions, ainsi que les ateliers professionnels et amateurs seront au rendez-vous. Les inconditionnels de la danse urbaine, mais aussi du genre afro-contemporain seront particulièrement ravis de ces retrouvailles.

Un hommage à la danse

Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des sports et des loisirs, et avec le soutien de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, « DanceTeam Madagascar » s’engage également à promouvoir l’art et les artistes par le biais des évènements culturels et artistiques. « Ambony - Ambany, Battle for peace » promet d’apporter alors un nouvel élan aux artistes danseurs grâce aux diverses opportunités que le festival leur offrira, surtout en cette cinquième édition.

Combler les besoins des danseurs nationaux, c’est l’objectif principal de cette édition qui apportera une lumière sur l’évolution de la danse urbaine à Madagascar de génération en génération. Illustre porte-étendard de la danse au pays, mais aussi à l’international depuis les années 90, la compagnie Up The Rap, orpheline de Rudi Rehava l’année passée, sera ainsi particulièrement à l’honneur le temps de ce festival.

De plus, d’Antananarivo à Toamasina, de Fianarantsoa à Toliara, en passant par Ambositra, Antsirabe, Moron­dava et Mahajanga, ils seront une bonne centaine de danseurs à rejoindre le festival et à faire valoir leur créativité, ainsi que leur talent sur scène. De plus, plusieurs invités internationaux, originaires aussi bien du continent européen, qu’asiatique et aussi de l’Amérique, sont attendus. Comme à l’accoutumée, un concours show chorégraphique entre les écoles de danse aura lieu.

Il en est de même du concours show inter-établissements où chaque établissement, sous la tutelle d’un danseur professionnel, prépare un show chorégraphique.

Andry Patrick Rakotondrazaka