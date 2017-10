Un événement qui s’annonce exceptionnel pour tous les férus d’art pictural et d’art urbain de tous horizons. La deuxième édition du « Stritarty » s’annonce haut en couleurs

Un melting-pot de créativité et de talents, qui retranscrit dans son ensemble une passion sans égale pour l’art, dans sa généralité. C’est ainsi que se redécouvrira, du 24 au 28 octobre, dans la grande ville d’Antsiranana, ce festival en plein air, en ode aux arts urbains qu’est « Stritarty ». Un rendez-vous d’exception et surtout d’envergure aussi bien nationale qu’internationale, ce jeune festival fédère, cette fois, une belle pléiade d’artistes divers.

En tout, ils sont une bonne quinzaine de genres différents à s’y retrouver pour y conjuguer ensemble leur imaginaire et leur créativité, afin de contribuer à l’épanouissement culturel et artistique local. Initié par l’Alliance française d’Antsiranana, « Stritarty » qui n’est autre qu’une malgachisation du terme anglais « Street art », signifiant art urbain, promeut également le dynamisme des jeunes artistes issus de la localité.

Pour cette édition, le festival collabore étroitement avec l’Is’Art Galerie Ampasanimalo, sis à Antananarivo et invite ainsi des artistes, d’ores et déjà programmés, lors du Festival d’Arts Urbains que cette galerie organise prochainement dans la ville des Mille.

Un festival international

Ils sont donc quinze artistes à s’afficher dans la programmation de cette deuxième édition de « Stritarty » à Antsiranana. Des peintres, des graffeurs et des artistes plasticiens, mais aussi des rappeurs, des chorégraphes et des photographes venant d’Afrique du Sud, du Congo, du Bénin, de Zambie, des Comores et évidemment de la Grande île. Cette bonne quinzaine d’artistes qui longeront ainsi la ville d’Antsiranana en la sublimant de leur vision, à travers plusieurs fresques intemporelles.

En outre, au-delà du fait d’être un événement en ode à l’art pictural urbain, « Stritarty » propose également une programmation trés festive, qui laisse la part belle à la découverte du 24 au 28 octobre.

Peinture dans la ville, expositions, spectacles et stages de danse, battle hip hop, concerts, scène slam, projection de films et plusieurs

autres animations y seront ainsi à découvrir. « Stritarty » promet ainsi d’embarquer le public à redécouvrir autrement Antsiranana à travers sa richesse culturelle et artistique.

Andry Patrick Rakotondrazaka