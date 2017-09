Un festival qui promet de marquer les esprits autant qu’il éveille les consciences sur les richesses musicales dont regorge notre culture. « Hay » égayera la capitale ce week-end.

Fédératrice, solidaire et fraternelle à la fois. La célébration de la journée internationale de la musique s’affiche comme particulière, vibrant aux rythmes des musiques de la Grande île, cette année. Un événement inédit, célébré pour la première fois comme il se doit auprès des mélomanes nationaux, annoncé ainsi depuis le mois de juillet.

Sobrement intitulé « Hay », cette journée mélodieuse sera célébrée ce dimanche, dans la cour du ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine à Anosy.

D’après l’initiative du Voots Kongregation, l’événement prend la forme de tout un festival à la programmation riche et variée où des artistes et groupes, tous hauts en couleurs et de toutes les générations et de tous horizons. De même, « Hay » entend également contribuer à l’émergence de nouveaux talents.

Le festival débute ce jour même pour enchanter la capitale tout au long de ce week-end à travers des conférences ouvertes au grand public, un master class, une exposition et une belle série de concerts à Anosy. C’est tout un programme éclectique qui attend ainsi les mélomanes à l’occasion.

D’envergure nationale

« On est plusieurs artistes à se fédérer autour de ce festival, mettant un point d’honneur à valoriser la musique sous toutes ses formes. Ceci étant, on prend à cœur aussi à faire valoir l’échange, la découverte et l’éducation auprès du public mélomane » souligne Imiangaly Razafindrakoto du Voots Kongregation. Une ode à la musique et à la richesse de la culture malgache, « Hay » entame une nouvelle approche auprès du grand public, quant à la promotion de l’art et de la créativité de chacun. Placé sous le patronage du ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine Jean Jacques Rabenirina, le festival est également parrainé par l’illustre Vahombey.

Andry Patrick Rakotondrazaka