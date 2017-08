Depuis quelques jours, l’île paradisiaque est en pleine ébullition. C’est au tour de Sômaroho d’y recevoir de grands artistes tant nationaux qu’internationaux.

Après le festival Donia, l’île aux Parfums est à nouveau le rendez-vous incontournable de manifestations musicales et culturelles. Depuis le 2 août jusqu’au 6 août, la quatrième édition du festival international Sômaroho la fera vibrer , contribuant à la promotion de la perle de l’océan Indien.

Tout a débuté samedi, par les concours de Miss et Mister Afro Sômaroho, avec la participatioin de dix-huit jeunes garçons et filles. Ils ont opté pour une coupe afro, faisant preuve d’audace avec une chevelure naturelle.

Dans le cadre de ce festival, un championnat de basketball met en présence les cinq meilleures équipes N1A de Madagascar.

L’on a aussi constaté une présence massive de vacanciers. Les chambres d’hôtel sont quasi pleines et certains visiteurs sont obligés de louer des salles de classe ou de simples maisons durant leur séjour.

Des activités diverses et variées et des rencontres de toutes sortes auront lieu en marge du Sômaroho. Comme il est de tradition, un grand carnaval très coloré précèdera demain les activités liées à la fête.

Six cents artistes

Côté spectacle nocturne, les prestations des artistes sont à la hauteur des attentes du public. « Pendant cinq jours trente stars, trente chefs d’orchestre, six cents artistes dont des chanteurs, danseuses et musiciens, débarqueront à Nosy Be pour célébrer Somarôho, avec le groupe Wawa, précurseur de l’évènement », présente Jean Louis Rajerison, président du comité d’organisation de ce festival.

La liste des artistes participants à cette quatrième édition est longue. Entre autres, Black Nadia, Shyn, Lico Kininike, Bodo, Big Mj, Ny Ainga, Jean Marie Dallas, Sisca et bien d’autres encore seront sous les feux des projecteurs ainsi que les trois têtes d’affiche Toofan, Singuila et Serge Beynaud. Quant à Wawa et Jaojoby, ils donneront le meilleur d’eux mêmes pour clôturer Sômaroho en beauté, dimanche.

Raheriniaina