La soirée promet d’être inoubliable pour les téléspectateurs de la Radio télévision Analamanga. Les six candidats sont prêts pour la grande finale de « Feo tokana, gitara iray ».

Exceptionnel, c’est ainsi que se décrit le parcours de ces talentueux jeunes artistes qui ont sublimé la scène du « Feo tokana, gitara iray » depuis deux mois maintenant. Entre émerveillement et douces mélodies acoustiques, l’émission a continuellement bercé le public mélomane de tous horizons.

L’incontour­nable Erick Manana, d’ores et déjà réputé sur la scène internationale pour ses compositions resplendissant des valeurs de la culture malgache et promouvant la richesse du folklore musicale du terroir de la Grande île, en est le parrain.

Cette émission de télé-crochet inédite initiée par la Radio télévision Analamanga (RTA), dans le cadre de la célébration des 40 ans de scène d’Erick Manana, a tenu ses promesses. Ornée d’émotions, elle illustre une fraternité sans égale entre ses participants qui se plaisent à faire valoir leur créativité, tout en éveillant leur propre personnalité artistique. La première édition de « Feo tokana, gitara iray » arrive à son terme ce soir, le temps d’une finale qui s’annonce grandiose.

Andry Rabeza, Desp, Sanda Rakotondrazaka, Rado Kely, Mamina et Koloina sont donc les heureux élus à composer le dernier carré de ce concours de chants audiovisuel exclusif. Diffusé en direct sur la RTA à partir de 20h depuis le Dôme, les finalistes se relayeront pour un dernier tour mélodieux sur scène, face au prestigieux jury composé de Dama, D’Gary et Kolibera. Les séances de coaching se sont intensifiées pour les candidats, en vue de préparer non pas uniquement leur prestation individuelle, mais carrément tout un concert pour le public présent ce soir et les téléspectateurs.

Andry Patrick Rakontondrazaka