Émoi à Fénérive-Est. Hier, en début de matinée, six occupants d’une pirogue ont été victimes d’un accident fluvial, à environ 200 mètres du pont d’Itendry. Alors que trois rescapés, dont deux hommes et une femme, ont réussi à rejoindre la berge, leurs trois compagnons d’infortune deux femmes et un homme restent introuvables.

Cette tragédie est survenue dans le chef lieu de commune, non loin de l’embouchure Razafindrabay, là où le fleuve Itendry se jette dans l’océan Indien, hier, vers 8 heures.

«Les victimes sont des pêcheurs et des vendeurs de poissons frais sur la place du marché. Elles allaient rejoindre la ville pour liquider les poissons qu’elles ont remontés lors d’une sortie matinale en mer, lorsque le pire s’est

produit», se désole Eddy Ramananjafy, journaliste de la radio nationale malgache dans le district de Fenerive-Est.

L’eau est trouble et les courants violents, au niveau de la jetée, sacrée d’après les natifs du district.

A.M.