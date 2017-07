La médecine de la reproduction connaît du succès à Madagascar. Cent cinquante bébés in-vitro ont vu le jour en 3 ans.

Des bébés « miracles ». Cent cinquante bébés in-vitro, « made in Madagascar», ont vu le jour depuis 3 ans, depuis que cette technique de fécondation a été réalisée sur le territoire malgache, selon le rapport du Dr Rakotobe Andriamaro, gynécologue obstétricien au centre de fertilité de Madagascar. «Ils sont nombreux car il y a des triplés et des jumeaux qui naissent grâce à l’intervention», explique ce gynécologue. C’était au parvis de l’Hôtel de ville à Analakely, hier, dans le cadre du salon Médecine et Bonheur, qui a lieu le 6 et le 7 juillet.

Les premiers, nés ont vu le jour en septembre 2014, dans une clinique privée de la capitale. Il s’agit d’un triplé, une fillette et deux garçons qui se portaient bien à la naissance. Depuis, à peu près soixante-dix couples, ayant eu du mal à procréer, ont pu donner vie à des bébés.

Il n’y a pas que les Malgaches qui ont recours à cette pratique à Madagascar. « Nous comptons parmi nos patients des couples allemands, français, guadeloupéens, ougandais, nigériens et comoriens. Ils viennent à Madagascar pour espérer la procréation. Un couple allemand a déjà essayé la FIV à Barcelone et en Allemagne mais sans succès. Chez nous, il a eu des triplés, d’un coup. Cela démontre que Madagascar a sa place dans la médecine», s’exprime avec un grand sourire ce gynécologue.

Infertilité

Cette technique de procréation vient à point nommé. De plus en plus de femmes auraient du mal à avoir un enfant, de nos jours. Des gynécologues l’ont évoqué lors de la neuvième Journée scientifique du Collège Malgache des Gynécologues obstétriciens (Comago), en août 2016. Les causes sont multiples, à savoir : « l’avortement, l’obstruction ou l’ablation des trompes ». Cette infertilité peut également toucher les femmes qui ne se sont décidées à avoir un bébé qu’au delà de la trentaine.

Cette avancée dans la santé de la reproduction ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Un autre projet est en vue au centre de la fertilité. « Des recherches sont en cours pour appliquer la fécondation artificielle in-vitro (FAV) à Madagascar. Ce sera une technique « made in Madagascar », ambitionne le gynécologue, le Dr Rakotobe Andriamaro.

