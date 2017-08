Trois démarcheurs d’un réseau de faux-monnayeurs ont été incarcérés à Antanimora. Les faux billets en leur possession ont été saisis.

À peine un mois et demi après sa sortie, le nouveau billet de dix mille ariary se trouve déjà falsifié. Une bande composée de six faux-monnayeurs dont, une femme, vient d’être démantelée dans la capitale. Ils se sont fait cueillir tour à tour à Ankadimba­hoaka et à Anosy, depuis mercredi 23 août. Fixés sur leur sort, trois d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt dans la maison centrale d’Antanimora, tandis que les trois restants ont obtenu une liberté provisoire en attendant leur procès. Agissant sur renseignements, les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Tanà-ville ont mis fin à leur activité sur la falsification de l’ancien et du nouveau billet de dix mille ariary.

« Ces six individus sont des démarcheurs. Ils vendent un faux billet de dix mille ariary à trois mille ariary. Le vrai cerveau opérant comme guetteur a pu prendre ses jambes à son cou lors du coup de filet », a indiqué le lieutenant Rakotovao, adjoint commandant de compagnie Tanà-ville. Le fuyard court toujours et demeure jusqu’à présent introuvable. Un avis de recherche au niveau de la gendarmerie nationale lancé le weekend n’a pas encore été confirmé.

Perquisition

« Cent cinquante faux billets du nouveau dix mille ariary et trois cent de l’ancien ont été saisis sur ces contrefacteurs lors de l’arrestation en série. Le tout fait quatre millions cinq cent mille ariary », a indiqué une source proche de l’enquête.

Les forces de l’ordre ont procédé à la perquisition de chaque domicile de ces faux-monnayeurs, mais n’ont trouvé aucun matériel servant à la confection de ces billets. Leurs investigations se poursuivent toujours pour mettre la main sur le gros bonnet du réseau. Un procureur interrogé sur les faits a tenu à signaler que c’est la première fois que ces six individus ont pratiqué la contrefaçon de monnaie si l’on

s’en tient à l’inspection de leur dossier reçu au parquet.

À part les fausses monnaies saisies dans la capitale et récemment à Antsirabe, le Chef d’escadron Fenohery Rakotonirina a aussi indiqué que cinquante-cinq millions d’ariary de faux billets ont été ramassés dans le district de Mananjary depuis cette année. Cinq individus impliqués ont été renvoyés derrière les barreaux, vendredi dernier.

Hajatiana Léonard