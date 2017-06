La fête de l’Indépendance a été dignement célébrée dans la cité du Soleil.

La participation des formations politiques, proches du pouvoir a marqué les esprits.

Venues de tous les horizons, les forces vives de Toliara ont été au rendez-vous de leur propre histoire sur le boulevard Lyautey, dans la matinée du 26 juin. Devant le maître de cérémonie, en l’occurrence le préfet de Toliara, Edward Andriajafinaivo, des parlementaires, le ministre de la Fonction publique, Jean de Dieu Maharante, et les autorités civiles et militaires, conduites par le chef de la région Sud-ouest, Jules Rabe, des milliers de personnes en liesse ont défilé.

Pendant environ trois heures, les représentants des forces de l’ordre, des confessions religieuses, des étudiants et élèves, des syndicats, des organisations et associations, des entreprises privées et paraétatiques, des administrations publiques ainsi que des partis et associations politiques se sont succédé sur le grand boulevard. Soit environ 18 000 à 20 000 personnes, avec ou sans uniforme, tee-shirt, casquette ou « lambahoany ».

Cet engouement se vérifie lorsqu’on leur demande- et surtout aux jeunes, ce que signifie l’anniversaire de l’accession de Madagascar à la souveraineté nationale ou « Fetim-pirenena ». Ils répondent sans hésitation que c’est une date très importante pour un Malgache digne de ce nom. «Mes parents m’ont empêché d’assister à la cérémonie, craignant une autre bousculade meurtrière comme au gymnase de Toliara. Mais je suis là aujourd’hui avec mes amies pour démontrer que nous ne sommes pas inquiètes et que nous sommes fières d’être malgaches », affirme Lanto Vorisoa, une lycéenne de 17 ans. La cérémonie a commencé par la remise de distinctions honorifique à cent dix récipiendaires dont cinq Grands-croix de 2e classe, quinze Grands-officiers, vingt six Commandeurs, trente et un Officiers et trente trois Chevaliers de l’Ordre national.

Grande force

Comme toujours, la présence de partis et associations politiques y a été très significative. Les formations politiques, toutes issues de la majorité présidentielle, ont mis à profit ce moment de grande visibilité, pour montrer leur force de mobilisation. Cette famille politique, avec le HVM en tête, a aligné sur la grande avenue ses militants vêtus de tee-shirts et casquettes aux couleurs du parti, bleu et blanc. D’autres associations politiques proches du pouvoir ont renforcé le défilé, à l’image de Toliara Miharo Raik ou Tomira, Mapar II et III, tous présidés par le ministre Jean de Dieu Maharante.

Il y a également eu l’association G.R dirigée par le tandem Gilbert François, ministre de la Pêche et des ressources halieutiques, et Raza Tondraha, député élu à Toliara I, qui a organisé un carnaval inédit et diversifié, prouvant à juste titre, sa notoriété malgré sa récente formation. Elle se définit même comme la nouvelle force montante dans les arènes politiques du Sud-ouest malgache.

Il est composé de groupes de jeunes et de sportifs issus de différents quartiers de la ville qui se positionnent comme un allié naturel du HVM. « Même si notre association n’est qu’à ses débuts avec nos membres, nous pouvons être un allié de poids pour le HVM dans les prochaines élections », affirme Raza Tondraha. Même son de cloche du côté de Jean de Dieu Maharante « Avec mon association et mes partisans, nous venons de prouver notre soutien indéfectible au régime actuel. »

Francis Ramanantsoa