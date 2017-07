À l’issue du forum des leaders de l’opposition à Faravohitra, une déclaration commune et une lettre ouverte adressée à l’ONU ont été produites.

Viser le sommet. Après le Live Hotel au mois de juin, les chefs des partis politiques se disant opposants ont investi, hier, une salle de l’EKAR Faravohitra pour tenir un forum des leaders de l’opposition, durant lequel ils ont produit une « déclaration commune des leaders de l’opposition » et une lettre ouverte au secrétaire général de l’ONU adressée au représentant de l’ONU à Madagascar. Dans cette déclaration commune, les leaders de l’opposition annoncent cinq points distincts. Dans le premier et deuxième points, ils déclarent constituer l’opposition à Mada­gascar et lutter pour la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance. Dans le troisième et quatrième points, ils affirment ne plus reconnaître le régime et refuse toute proposition de participation à un gouvernement désigné par Hery Rajao­nari­mampianina. Enfin, dans le cinquième point, ils revendiquent l’instauration sans délai d’une nouvelle Répu­blique dans l’esprit et les principes de la refondation.

Dossiers chauds

Alain Andriamiseza, initiateur du forum, a déclaré que changer de gouvernement ne résoudrait pas les problèmes du pays. « Person­nellement, on n’a pas besoin de changer encore une fois de gouvernement. Ce n’est pas le gouvernement qui est le problème mais les personnes qui sont sous ses ordres », a-t-il affirmé. Il atteste également que « nous devons sortir de cette République pour en fonder une nouvelle, avec de bonnes bases et bien gouvernée pour le bien du peuple malgache ». Dans le troisième point de la lettre ouverte au représentant de l’ONU, les leaders de l’opposition interpellent la communauté internationale concernant des dossiers chauds tels que : « Abus de pouvoir, corruption, détournement de deniers publics, agressions de la population par sa propre armée, rien n’est épargné aux Malgaches. Les affaires “Claudine et Antsakabary” en sont des illustrations parfaites ». Toujours dans cette lettre ouverte, les leaders de l’opposition avancent une « résistance » si le besoin se fait ressentir et appellent la communauté internationale à œuvrer pour la démocratie : « L’op­position à Mada­gascar veut exister sans violence mais s’imposera par la “résistance” si cela est nécessaire. Nous lutterons de toutes nos forces pour une vraie démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance et nous appelons, à partir d’aujourd’hui, la communauté internationale à faire respecter les valeurs universelles fondamentales et à sanctionner toutes atteintes aux principes de la démocratie ». Malgré un problème au niveau de la représentation officielle et la divergence des techniques d’opposition, les leaders des partis affichent une solidarité pour un même objectif.

Loïc Raveloson