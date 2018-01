Longeant à bord d’une embarcation le fleuve Manambavihy, dix perso-nnes ont été emportées par le courant. Trois d’entre elles ont péri.

Un décès qui entraîne trois autres. Un drame a frappé dix personnes d’une même famille, revenant d’un enterrement à Farafangana. Trois personnes ont trouvé la mort et sept autres y ont échappé de justesse. Ce drame est survenu lundi lorsque les victimes ont affronté, lundi, à bord d’une embarcation les eaux montantes du fleuve de Manambavihy. En effet, après le passage du cyclone Ava, un courant mortel a déferlé sur le cours d’eau, guettant dangereusement pirogues et canots à moteur. Les conditions de navigation étant périlleuses, les embarcations à moteur qui assurent des liaisons commerciales sur les localités desservies par le fleuve se sont amarrées au quai.

Bloquées loin de la ville de Farafangana après avoir assisté à des funérailles, les dix personnes qui se sont embarquées à leurs risques et périls ont payé un piroguier pour les ramener.

Le pire s’est produit lorsqu’ils ont commis l’irréparable en naviguant contre-courant. Alors qu’ils remontaient en amont avec de l’huile de coude sans propulsion mécanique, l’eau démontée s’est engouffrée dans l’embarcation après l’avoir happée.

Corps introuvables

Pendant qu’elle coulait, les personnes se trouvant à bord ont tenté de rejoindre la berge à la nage. Les sept rescapés, dont le piroguier, ont tant bien que mal réussi à atteindre la rive après avoir été emportés à la guise du courant.

Emportés à la dérive sous les eaux sombres et déchaînées, leurs trois compagnons d’infortune n’ont pas survécu.

Selon les informations recueillies sur place, l’embarcation était en train de remonter le cours d’eau à quelques mètres de la berge lorsque l’accident est survenu.

L’une de personnes ayant péri dans ce drame travaillait pour la circonscription scolaire du district de Farafangana. Alors que sa dépouille demeure jusqu’à maintenant introuvable malgré l’intensification des recherches avec les moyens du bord, celles de sa sœur et de son frère ont été repêchées et remises à leurs proches respectifs pour les funérailles.

Andry Manase