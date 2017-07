Invitée sur Africa 24, jeudi, la présidente du SMM a indiqué que le Syndicat était ouvert au dialogue. Les magistrats exigent d’être écoutés par l’Exécutif.

Qu’il nous écoute. Invitée sur le plateau d’Africa 24, jeudi, Fanirisoa Ernaivo, présidente du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), a soutenu que les magistrats « exigent », d’être entendus par le pouvoir Exécutif.

« C’est l’objet de notre revendication. Qu’il nous écoute », a déclaré la magistrate, en réponse à Richard Togbe, journaliste. Fanirisoa Ernaivo a ajouté que le Syndicat était ouvert au dialogue avec l’Exécutif. À entendre les propos de la présidente du SMM, la magistrature veut, notamment, rencontrer le ministre de la Justice. Un rencontre « pour qu’ils puissent nous écouter. Pour que nous puissions leur dire ce que nous voulons exactement, parce qu’il semble qu’ils croient autre chose. (…) Ils sont en train de faire la sourde oreille. Ce qui fait que la Justice est paralysée et cela entraine une dégradation de l’État de droit ».

En marge du vote d’une loi qu’il a défendue, à l’Assemblée nationale, il y a quelques jours, Charles Andriamiseza, ministre de la Justice, a affirmé sa volonté de dialoguer avec le SMM. « Ce dialogue, nous voulons bien l’entamer. Qu’il ne l’annonce pas juste dans les journaux », a réagi la présidente du Syndicat. « Étant un représentant de l’Exécutif, nous attendons du ministre qu’il nous laisse tranquilles, suivant les textes. Que l’Exécutif ne s’immisce plus dans le pouvoir judiciaire. Qu’il fasse son travail qui est de développer le pays et laisse les juges faire le leur », a-t-elle ajouté.

Concret

À l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, mercredi, le SMM a déploré le fait que les tenants du pouvoir restent de marbre à leurs revendications. Aussi, les magistrats ont-ils décidé de remettre une lettre aux responsables étatiques, dont le garde des sceaux. L’arrêt de l’instrumentalisation de la Justice, ou encore, la concrétisation du respect de son indépendance figurent, notamment, dans cette missive. La lettre a été remise, jeudi, aux autorités a indiqué le juge Clément Jaona, vice-président du SMM, joint au téléphone, hier. Concer­nant le dialogue soutenu par la magistrate Ernaivo, sur Africa 24, il affirme : « Nous constatons que le ministre de la Justice cherche à éviter de nous rencontrer ».

Le vice-président du SMM indique que le garde des sceaux, sauf change­-ment devrait être absent de Madagascar, à partir de demain, et ce jusqu’au 13 juil­let. À l’issue de son assemblée générale extraordinaire, pourtant, le Syndicat a lancé un ultimatum de dix jours, pour la concrétisation de ses revendications. Brandissant dans le cas contraire, la menace d’une grève. « Si le ministre ne peut pas nous recevoir, nous pouvons, aussi, rencontrer le Premier ministre », ajoute Clément Jaona. Le vice-président du SMM affirme, cependant, qu’une rencontre avec les autorités étatiques « n’est pas impérative. Nous voulons seulement, des actions concrètes ».

Selon les explications du juge Clément Jaona, « nous attendons juste, du pouvoir qu’il respecte concrètement l’indépendance de la Justice, de son autorité. Qu’il y ait une action concrète contre l’impunité. Ceci, par exemple, en appliquant les décisions de justice, comme le veut la Constitution ». Le magistrat rappelle que, d’après l’article 65 de la Constitution, « le Premier ministre veille à l’exécution des décisions de justice ». Si dialogue il y a, le vice-président du SMM soutient qu’« il ne faudra pas faire semblant. Il faudra que ce soit suivi d’actions concrètes. Nous voulons du concret ».

Garry Fabrice Ranaivoson