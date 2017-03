Le capitaine des Barea évoque les prochains défis ainsi que la situation de la sélection. Celle-ci aura plusieurs échéances à son programme, dans les semaines à venir.

L’essentiel à partir de maintenant, c’est de se concentrer sur la suite de ces éliminatoires. Nous devons nous focaliser sur le Soudan dorénavant, a martelé Faneva Andriatsima, à l’issue de la victoire face à Sao Tomé et Principe, dimanche au stade de Mahamasina.

Victoire qui a permis à Madagascar de décrocher son ticket pour la phase de groupes, dans le cadre des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. La Grande île y affrontera le Sénégal, la Guinée Equatoriale et le Soudan.

La prochaine sortie des Barea est prévue pour le mois de juin. Ils se déplaceront sur le continent, afin de défier les Soudanais à cette occasion.

Sur un ton fédérateur, Faneva Ima a également mis le point sur les i à propos de la situation de l’équipe nationale. « Il n’y a pas de Barea vazaha. Arrêtez de séparer les expatriés et les locaux en deux camps. Nous faisons tous partie d’une même équipe », a souligné le capitaine à ce propos.

Suite à ce déplacement au Soudan, les cinq autres rendez-vous de Madagascar sont fixés pour 2018, en commençant par la réception du Sénégal en mars, avant une double confrontation face à la Guinée Equatoriale en septembre. Les Barea accueilleront les Soudanais en octobre, avant l’ultime journée de cette phase de groupes, durant laquelle ils iront au Sénégal, en novembre.

Mais avant ces cinq rencontres, la sélection malgache doit d’abord honorer plusieurs échéances, dans les semaines à venir. Pour le mois d’avril, Madagascar devait croiser le chemin du Malawi, au premier tour des éliminatoires du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2018. Mais les Malawites ont déclaré forfaits et la Grande île devrait immédiatement retrouver le Mozambique, au deuxième tour, en mai.

Il y a également le tournoi annuel de la Cosafa, auquel la Grande île a participé ces deux dernières années. Celui-ci est fixé pour le mois de juin.

Haja Lucas Rakotondrazaka