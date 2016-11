Hafampana indray ny raharaha. Ha­ne­ho ampahibemaso ny tsy fankasitrahana ny jadona ataon’ny fitondram-pan­jakana Rajaonarimam­pi­anina amin’ny famoretana ny asa fanaovan-gazety sy ny fanampenam-bava ny Malagasy hilaza ny zava-misy marina eto amin’ny firenena ireo vondrona mpanao gazety mitaky ny fahalalahana maneho hevitra (MLE). Ny sabotsy izao no nosafidian’izy ireo hanatanterahana hetsika an-dalambe, tsy lavitra ilay tanàna kelin’ny Frankôfônia, etsy Andohan­ta­penaka, manamorona ny sampanana mihazo an’Ambohi­trimanjaka.

Tanjona amin’izany ny ha­mpisehoana amin’ireo vahiny mpandray anjara ao anatin’ilay fihaonana an-tampon’ny fianakaviamben’ny Frankôfônia (OIF) fa «fitondrana manao herim-pamoretana sy tsy manaja ny zo fototra tokony hisitrahan’ireo olona ao aminy no misy eto Madagasikara». «Fifa­noloran-tanana amin’ireo olom-pirenena rehetra mahatsapa izao geja ataon’ny fitondram-panjakana izao no hatao.

He­tsika am-pilaminana no hotan­te­rahina eny an-toerana ho fane­hoana amin’ireo firenen-kafa ny fihetsika ataon’ izao fitondrana manao be marenina tsy mijery izay maharary ny Mala­gasy izao», hoy i Soava Andriamarotafika, nitondra ny tenin’ny MLE, taorian’ny fivoriana notanterahin’ izy ireo, omaly, teny Namontana.

Hitoetra amin’ny famaritana ireo fitakiana ny fanitsiana ilay fehezan-dalàna mifehy ny serasera ihany koa ny fanehoan-kevitra ataon’ny MLE eny amoron-dalan’ny digy amin’io fotoana io. «Karazana fanairana am-pilaminana no hotanterahina ary fifampitantanana eo amin’ireo olom-pirenena mahatsapa fa tena tsy azo ekena izao jadona izao. Tsy nangataka fahazoan-dalana izahay satria tsy hetsika an-da­lambe no tanterahina fa fanehoan-kevitra fotsiny ihany. Nokendrena ho amin’ny fotoana fandalovan’ireo delegasiona hanatrika ny fivoriamben’ireo Filoha ny ora hanaovana izany», hoy ny iray amin’ireo mpikambana ao anatin’ny MLE.

Nampitandrina sahady

Manoloana izany fikasan’ ny MLE hamaky bantsilana ny jadona ataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina izany anefa, dia nampitandrina sahady ny lehiben’ny Fari-piadi­diam-paritanin’ny Zan­da­ri­mariam-pirenena eto Antananarivo, ny jeneraly Florens Rakotomahanina fa «tsy maintsy hisy ny fepetra horaisin’izy ireo». «Raha toa ka tsy nahazo alalana ny hetsika dia tsy maintsy haparitaka», hoy izy tsy naka sarotra. Nanamafy ihany koa ny Préfet an’Antananarivo renivohitra, Robert Randrianjarisoa fa «raha toa ka misy ny fanohintohinana ny

filaminam-bahoaka amin’io fotoana io, dia tsy maintsy mandray ny andraikiny ny mpitandro ny filaminana ».

Ankilan’izay, nanohana ny fanambaràna nataon’i Mandiambal Diane, filohan’ny vondron’ireo mpanao gazety eo anivon’ny fianakaviamben’ny Frankôfônia (UPF) ihany koa ny MLE. Ny Filohan’ny UPF izay nilaza ny amin’ny tokony hitohizan’ny fifampidinihana hahafahana manitsy ireo andininy sasany ao anatin’ilay lalàna mifehy ny serasera. «Manamafy ny fitakiana izay efa nimatimatesana hatramin’ izay izahay. Manaporofo ireny fa tokony haverina dinihina io lalàna mangeja ny tontolon’ny asa an-gazety sy ny fanehoan-kevitra io», hoy hatrany i Soava Andriamarotafika. Ny masoivohon’ny OIF Malik Sar indray, omaly, dia nilaza fa «efa fahita ka tsy dia mahagaga ny fisiana hetsika fanoherana tahaka izao, rehefa mandray fivoriana iraisam-pirenena toy izao ny firenena iray».

Juliano Randrianja