Mety hisy ny fanovan-drafitra ny datin’ny taom-pianarana hidirana eny anivon’ny oniversitem-panjakana rehetra manerana an’i Madagasikara. Ny fampi- arahana ny daty hidiran’ny mpianatra rehetra amin’ireo ivon-toeram-pampianarana ambony no isan’ny vahaolana navoakan’ireo mpampianatra eny amin’ny ambaratonga ambony hanatsarana ny fampianarana eo anivon’ny oniversitem-panjakana. Nodinihin’ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra nandray anjara tamin’ny

filankevi-pirenen’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manerana ny oniversite eto Madagasikara sy ny ivon-toeram-pikarohana eto Madagasikara na Seces, omaly, tetsy Ambohipo ny mikasika ny fampirindrana ny fidiran’ny mpianatry ny oniversitem-panjakana

rehetra. « Tanjona ny hana-

tsarana ny tontolon’ny asa fampianarana eto Madagasikara. Rehefa mirindra ny tetiandrom-pampianarana dia mora foana ny handaminana sy hanatsarana ny fampianarana ambony ary tsy hosahirana intsony ny mpampianatra sy ny mpianatra », hoy Ravelonirina Sammy Grégoire, filohan’ny Seces sampana Antananarivo.

Hitaky zo

Etsy ankilany nanamafy ny tompon’andraikitra fa hamerina hitaky ny zony ireo mpampianatra mpi- karoka sy mpikaroka mpampianatra. « Mbola betsaka ny zonay tsy voahaja, ka

nodinihina tao ny mahakasika ny tamby tokony horaisinay. Ny 30 %-n’ny tetibola fampihodinana ny oniversite ihany no azo. Takiana noho izany ny hahazoana ny tetibola ara-potoana sy ny vatsim- pianaran’ny mpianatra », hoy hatrany ny tompon’ andraikitra. Tamby telo no takian’ireo mpampianatra dia ny tamby ho amin’ny loza, tamby amin’ny trano sy ny tambin-karama.

Fanomezana Rasolomahery