Mbola tsy hisy ny fa­­hagagana! Toko­ny hibitaka sy ha­nan­tena tombontsoa tamin’ny fanomezan-toky nataon’ireo mpamatsy vola vahiny tamin’ ny fanononana ilay teti-bola an-tapitrisany dolara ho an’ny fitondrana Rajaonarimampia­nina tokoa ve ny Malagasy? Tsia no valiny, raha ny hevitr’ ireo olom-pi­renena malagasy miaina fahantrana lalina isan’ andro.

Tsy mahagaga ihany koa fa saika mandiso tanteraka ny fihetsik’ireo mpitondra, izay mieboebo ho nahavita dingana lehibe sahady eo amin’ny fampan­drosoana ny firenena ny ankamaroan’ireo Malagasy mpampiasa ireny tambajotra sosialy ireny. «Oviana moa no mba tena hipaka hatraty anaty vilanin’ny tsirairay izany volabe tanisaina any Paris izany? Izy ireo ihany no hitavana sy hikirakira amin’izay hitiavany azy ireny famatsiam-bola ireny», hoy izy ireo. «Tsy misy mahalala izay tambin’izany mihitsy koa, ary oviana moa no mba tena niantraika tamintsika vahoa­ka ilay hoe, samy mahazo ny anjarany», hoy hatrany ny tsoa-kevitra re avy amin’ny adihevitry ny olom-pirenena tsotra.

Raha atambatra, dia miten­tina 19 200 000 tapitrisa ariary ny fampanantenana fama­tsiam-bola tokony ho azon’ny fitondram-panjakana malagasy taorian’ity fihaonana tamin’ ireo mpamatsy vola an’i Mada­gasikara tany Paris ity. Ankoatra ny fanomanana ny sora-bola, dia hitete tsikelikely toy ny mahazatra ny fahazoana azy. Ho an’ny mpahay toekarena iray, ohatra, dia «kely ihany io sora-bola io». «17 682 860 ariary no tetibidin’ny fananganana ireo ivon-toerana famokarana angovo miisa 16 eto Madaga­sikara, araka ny fifampidinihan’ ireo manam-pahefana malagasy sy vahiny tany Paris, ary isan’ny voarakitra ao anatiny ny drafi-pampandrosoana nasionaly (PND», hoy izy.

Fanararaotana

Am-polony maro anefa ireo tetikasa mila tanterahina ao anatin’io drafitra io. Aiza anefa no hahita ny ambin’ny vola hanatontosana izany?

Mba ho hain’ity fitondrana ity ve ny hanavaka ireo teti­ka­sa maika sy laharam-pahamehana. Satria, farany teo dia ny fandraisana ilay fihaonana an-tampon’ny fianakaviamben’ny Frankôfônia (OIF) no nihazakazahany, nanoloana ny fahan­tran’ny Malagasy an-tapitrisany.

Etsy andaniny, azo heverina fa tsy maintsy hohara­rao­tin-dry Rajaonarimampia­nina hatao fitaovana politika hanaovana pi-maso alohan’ ny fifidianana Filoham-pirenena, ny mety ho fivoahan’io vola io tsikelikely amin’ ny fampiasana izany eto Madagasikara, mandritra ny efa-taona. Vao tsy ela akory anefa izay, no nanaovan’ireo vondron’ny fiarahamonim-pirenena fanambaràna milaza fa «tena kely dia kely ny vola natokana amin’ny fampirobo­roboana ny sehatra ara-tsosialy eto amintsika ao anatin’ilay teti-bolam-panjakana 2017».

Nanonona sora-bola koa ireo mpampiasa vola

Nifarana, omaly, tany Parisy ny fivorian’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola eto Madagasikara. Taorian’ireo mpamatsy vola, dia mba nanara-drenirano nanonona sora-bola koa ireo mpampiasa vola izay nihaona tamin’ny solontenam-panjakana malagasy: fampiasam-bola mitentina 3,8 tapitrisa dolara no nampanantenain’izy ireo.

Juliano Randrianja