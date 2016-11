Traqué par les autorités françaises, pour un trafic de drogue dure, entre le Pérou et la Réunion, un Malgache de 58 ans a été jeté en prison, vendredi.

La réclusion pour un fugitif malgache. Au bout d’une longue cavale qui a duré presque deux années, ce quinquagénaire a été mis en détention préventive, à l’issue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, au Parquet du tribunal de Saint-Denis, à la Réunion avant-hier.

Le prévenu est poursuivi pour trafic de cocaïne. Le réseau auquel il est soupçonné d’appartenir, avait opéré entre le Pérou et la Réunion, en passant par l’Afrique du Sud et Mada­gascar. Les faits remontent à 2013. Le dimanche 21 juillet, cinq hommes et deux femmes sont tombés dans les mailles des filets tendus par la Section de recherches de la gendarmerie réunionnaise. Le Malgache, jeté en prison avant-hier, ainsi qu’un Français soupçonné d’être à la tête du réseau et son acolyte handballeur, était parmi eux.

Non comparution

En 2013, le Malgache incriminé avait bénéficié d’une mise en liberté provisoire, après qu’il a été placé en garde à vue. Ayant ignoré les convocations émises par le juge d’instruction, il a, du coup, fait l’objet d’un mandat

d’arrêt, sorti en 2014. Le fugitif s’est réfugié à Grenoble en France. Victime d’une chute dans sa baignoire, il planifiait de passer quelques vacances à la Grande Île, avant qu’il ne se fasse épingler à l’aéroport de Roissy en début de semaine, lors d’un contrôle d’identité. Après régularisation des procédures, il a été transféré mardi, à la Réunion. Le quidam est âgé de 58 ans. Soumis au feu roulant des questions, il a signifié qu’il avait suivi une formation à Grenoble, puis avait travaillé pour le compte d’une association en métropole, c’est pourquoi il n’a pas pu comparaître récemment.

En marge de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, le Malgache, qui est d’ailleurs le dernier suspect à ne pas avoir comparu, a demandé un délai pour préparer sa défense, le premier a décidé sa mise en détention préventive, bien que le Parquet ait estimé qu’un contrôle judiciaire serait suffisant.

Seth Andriamarohasina