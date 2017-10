Le projet minier de Ranobe organisera demain avec l’ONE une séance d’infor­mation publique sur l’avancement de ses travaux d’exploitation d’ilménite.

Acta. L’extraction proprement dite commencera en 2020. Selon le chronogramme présenté hier dans les locaux de Toliara Sands au Bazar be de Toliara, la construction de la jetée à La Batery à Andaboly Toliara, pour transporter les minerais vers les bateaux, durera deux ans. De nouvelles routes, parallèle à la RN9 au départ de Ranobe jusqu’à Toliara seront construites pour supporter les camions wagons de 100 000 tonnes. « La phase d’exploration avec le démarrage des exploitations aura duré en tout vingt ans », explique Jules Le Clezio, représentant de la compagnie australienne World Titanium Resources, porteur du projet Toliara Sands. « Les étapes ont été franchies, lesquelles ne sont guère faciles dans un projet de cette envergure, mais nous ne battrons pas en retraite quelles que soient les difficultés », affirme-t-il. Près de trois cents millions de dollars d’investissement ont été apportés dans ce projet Ranobe, d’extraction d’ilménite, de zircon et de rutile, situé dans la commune d’Ankili­malinike et celle de Tsianisiha, district de Toliara II. Six types de permis ont été obtenus jusqu’ici dont trois relatifs aux recherches (PR 3315 du 12/01/2001, PR 12026 du 15/09/2004, PR 17388 du 28/07/2005) et deux portant autorisation d’exploitation (PE 37242 et 39130 du 21/03/2012) et le permis environnemental du 23 Juin 2016.

Augmentation de capacité

Une demande de fusion de permis de recherche et d’exploitation est en cours auprès des instances concernées. « Le projet a augmenté son gisement de minerais et nous sommes en train de demander un permis d’exploitation unique pour une seule délimitation de carré minier, afin d’éviter de refaire le même parcours à chaque exploration et exploitation à faire », a fait savoir Toliara Sands. Le gisement s’étend sur 15 km et le projet est passé de 8 millions de tonnes à 12 millions de tonnes de minerais à exploiter. La durée de l’exploitation peut aller jusqu’à 60 ans au lieu des 20 prévus. La prévision reste dans le cap des six cent milles tonnes de production par an. La qualité de sable noir à exploiter dans cette localité est dite de type « lourd » avec 8,2% de sable minéralisé. Deux bateaux de 30 000 tonnes par mois sont prévus accoster à la jetée de La Batery. La séance d’information publique organisée avec l’Office national de l’Environnement (ONE) demain mardi, fera savoir spécifiquement cette augmentation de capacité d’extraction. « Qui dit augmentation de capacité, dit augmentation d’impact », précise Jules Le Clezio. La question d’approbation sociale est cruciale pour ce projet. Les cinq communes à savoir Ankili­malinike et Tsianisiha où sont basés le site minier, Belalanda, Maromiandra et Toliara qui serviront de voies de dessertes des minerais seront de nouveau informées sur ces nouvelles donnes.

Mirana Ihariliva