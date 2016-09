La police malgache met la main sur un ressortissant malgache, qui, selon elle, menace des compagnies aériennes et des individus à l’extérieur de Madagascar, au nom de Daesh.

Il avait menacé une compagnie aérienne française de faire exploser une bombe dans un de ses avions. Dimanche, un trentenaire a été arrêté dans un cybercafé sis à Itaosy alors qu’il était en train d’écrire l’un de ces courriers électroniques qui extorquaient des fonds à leurs destinataires et qu’il avait l’habitude d’envoyer non seulement à la compagnie aérienne qui avait alerté les autorités policières malgaches, mais aussi à d’autres compagnies et des particuliers.

La police malgache était à la recherche de l’individu depuis plusieurs mois avant de le prendre « en flagrant délit », ainsi que l’a confié le commissaire Jean de Matha Rakotondrasoa, chef du service central des affaires criminelles (Scac) au sein de la police nationale, hier. À entendre ce responsable, son service était sur le coup depuis mai, à la suite d’une demande d’assistance judiciaire formulée par les autorités françaises.

Saisies par une compagnie aérienne qui avait reçu des courriers électroniques menaçant de faire exploser ses aéronefs en cas de refus de paiement d’une certaine somme, celles-ci avaient déclenché une enquête en France. Les premières recherches ayant indiqué que l’expéditeur avait été localisé dans la Grande île, la police malgache a dû être saisie.

Traçabilité

« Nous avons pu établir la traçabilité des correspondances », indique alors fièrement Whenns Orstrom, adjoint du chef SCAC.

Les enquêtes ont ensuite montré que le trentenaire, dans ses courriers, se targuait d’appartenir à Daesh. « Il envoyait ses messages au nom de Daesh », raconte le chef du SCAC. La police s’attend donc à ce que l’enquête sur le volet du cyberterrorisme, notamment pour les questions qui pourraient avoir des liens avec Daesh, se poursuive en France, et qu’une demande d’extradition lui soit envoyée.

Mais en attendant, la justice malgache a déjà été saisie de l’affaire et le trentenaire est passé devant le parquet, hier. La procédure devrait se poursuivre ce jour. Le trentenaire est notamment soupçonné de menaces et de cyberterrorisme. « Nous avons une loi qui lutte contre le terrorisme », indiquent les forces de police malgaches.

Avec cette affaire, les autorités policières malgaches montrent qu’elles ont la possibilité de suivre à la trace les messages électroniques menaçants. Une vingtaine de personnes, dont le propriétaire du cybercafé dans lequel le présumé cyberterroriste avait l’habitude d’envoyer ses messages, ont été interrogées.

Cybercriminalité

Utilisant une fausse identité, pour troubler la tranquillité d’autrui, le trentenaire arrêté hier s’expose également aux dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Il encourt six à dix mois de prison, ainsi que d’une amende allant de 600 000 à 18 millions d’ariary. Selon l’article 19 de cette loi, « quiconque aura sciemment, sur un support informatique ou électronique, usurpé l’identité de toute personne physique ou morale, ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à la considération de ces derniers, sera puni d’un emprisonnement de six mois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 600 000 Ariary à 18 000 000 Ariary ».

Mais menacer une personne avec une identité usurpée n’est pas le seul délit prévu par cette disposition. La création de faux compte et de faux profil, utilisé pour dénigrer et pour porter atteinte à l’honneur d’autrui en constitue également un. Et comme les autorités policières l’ont montré, remonter les traces des courriers et au­tres messages électroniques n’est finalement pas aussi difficile que cela en a l’air.

Nantenaina Njanahary/Bodo Voahangy