Plusieurs foyers comportant plus de cinquante familles ayant vécu sous trente toits ont été délogés, hier, à Madera Namontana. Dès l’aube, les forces de l’ordre accompagnées d’un huissier ont sorti les meubles de leur maison. « L’huissier est venu, vendredi à 16 heures, nous remettre un document nous sommant de quitter les lieux. On nous a donné 48 heures », a déclaré Albert Ran­dria­nasolo, un des sans abri.

Le propriétaire du terrain les a fait expulser. « Cela fait 30 ans que nous vivons ici, mais nous n’avions pas de titre foncier », déplore Angeline.

Au sein du fokontany, personne n’a été au courant de cette expulsion que lundi matin. « Le fokontany n’a pas encore été informé. Et aucun présumé propriétaire n’est non plus passé. Par contre, les occupants ne possèdent qu’un acte de vente de l’époque. Malheu­reusement, le vendeur est déjà décédé. Trois toits en sont touchés », confirme Jean Nick Rasaminirina, chef fokontany de Madera Namontana. Les victimes demandent à ce que les autorités se penchent sur leur cas.

Fenohasina Raharimalala