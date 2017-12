La valiha tient une valeur importante à Madagascar. Cet instrument, à lui seul, évoque l’identité culturelle malgache.

L’événemeent « Valiha autour du monde » rassemble, pendant cinq jours, différentes disciplines et porte l’accent sur sa genèse, son rôle et son évolution

Artistes plasticiens, illustrateurs, bédéistes, sculpteurs, luthiers, poètes et musiciens se réunissent autour d’une exposition intitulée « Valiha mitety vazan-tany », autrement dit « Valiha autour du monde » qui se tient à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT), du 11 au 15 décembre. Leur point commun se situe sur cet instrument qu’est la valiha et qui est leur source d’inspiration majeure. Leurs œuvres sont exposées dans le hall de l’AFT et relatent à quel point les différentes disciplines accordent une importance particulière à la « dame valiha », tant par sa forme tubulaire omniprésente dans le paysage culturel de la Grande île, que par les sons apaisants qu’elle produit.

« La valiha est un instrument d’apaisement, un vecteur d’échanges et de partages, d’être ensemble, d’avoir une sensibilité partagée. Faire vibrer les cordes de la valiha, c’est aussi faire vibrer la corde de la diversité culturelle de Madagascar. La rendre accessible à tout le monde par des ateliers et des rencontres, la découvrir ou la redécouvrir et la transmettre à un jeune public qui pourrait y trouver la vocation, sont les priorités des mouvements de l’Alliance Française de Madagascar », selon les propos de Jean-Paul Clément, le Directeur Général de cette institution, lors de son discours pendant le vernissage, dans la matinée du lundi 11 décembre.

Sensibilité partagée

Pour sa part, Albert Ramarolahy, un artiste-auteur-compositeur, a expliqué la particularité de la valiha malgache qui produit des sons suivant la loi de la parité alternative, une convention standard universelle de toutes les musiques alors que nos aînés, qui l’ont fabriquée et qui l’ont maniée, n’avaient aucune notion de solfèges. « Dès qu’on parle de la valiha, c’est Madagascar qui vient tout de suite en tête. Venez nombreux pour voir la valiha dans toute sa splendeur, du moins pendant ces cinq jours », a incité l’initiateur de « Valiha autour du monde », Donné Andriam-baliha, qui a réitéré que la valiha est un symbole de la paix. Elle représente l’unité nationale. Elle est présente dans notre passeport, sur certains de nos billets de banque.

Beaucoup d’artisans et artistes ont mis le cœur à l’ouvrage à travers les œuvres exposées en permanence à l’AFT d’Andavamamba, parmi eux des grands noms dans leur domaine. « Nombreux sont ceux qui ont la chance de franchir beaucoup de frontières grâce à leur valiha. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’intituler cet événement Valiha autour du monde», a précisé Donné Andriam-baliha. Des ateliers de fabrication, de réparation et d’initiation à la valiha ponctueront chaque journée suivant un programme précis dans le but de transmettre leurs acquis.

Ricky Ramanan