Un rendez-vous artistique qui s’annonce à la fois féerique et enchanteur. « Osmosis », mené par un trio d’artistes de talent, promet d’enivrer le public du K’Art Antanimena.

L’aboutissement d’une rencontre et d’une interaction entre des artistes à la créativité singulière. « Osmosis » convie les férus d’art plastique, de peinture, d’illustration, de danse et de chorégraphie à se joindre à lui ce 3 février à partir de 19h, au K’Art Académie de danse Antanimena. Savant melting-pot de talents des plus inédits, c’est sous la forme d’une exposition-spectacle que « Osmosis » prendra ainsi forme à l’occasion. Un projet artistique des plus exclusifs, qui fait suite à l’imagination d’un trio d’artistes fraternels à l’imagination débordante.

L’artiste peintre, Mahefa Rasamuel, se joint ainsi au jeune illustrateur Arian Andritiana, lequel conjugue son talent avec l’inventivité du chorégraphe et metteur en scène Mialy Rajhonson, pour ce qui sera une épopée picturale et musicale rythmée de couleurs et d’émotions. Des artistes qui ne sont plus à présenter dans le milieu. Contemporains et audacieux, ils illustreront ainsi avec brio cette osmose qui s’est créée, suite à ce croisement de disciplines artistiques inexpérimenté. Des chemins parallèles qui ne devaient jamais se croiser, mais que l’art, la création et le destin ont décidé de rassembler, « Osmosis » s’affiche comme une finalité et un début innovant pour ces artistes, afin de débuter l’année comme il se doit.

Explosion d’émotions

Les émotions et le sens même du public qui se plaira à découvrir cette exposition-spectacle qu’est « Osmosis » seront ainsi bouleversés. À travers des œuvres picturales inédites, Mahefa Rasamuel et Arian Andritiana émerveilleront les mirettes de ceux qui assisteront au spectacle, pendant que Mialy Rajhonson, accompagné de sa troupe exposera avec fougue et passion une pièce unique en son genre.

Depuis toujours, ces artistes n’ont cessé de surprendre par leur inventivité et cette personnalité propre qu’ils ont affirmée. Mialy Rajhonson et sa compagnie brillent constamment par leurs pièces et leurs adaptations de comédie musicale. Le jeune Arian Andritiana s’est, entre autre, découvert avec son exposition « Perception » à la Boussole Isoraka dans le courant de l’année dernière, et récemment, Mahefa Rasamuel a présenté « Couteau émotionnel » à l’Urban Café Antsahabe.

La présentation d’un tel projet et le vernissage d’une telle exposition ont fait appel à un élan de création unique, dont seule l’expression artistique peut raconter les histoires et les émotions exprimées dans chaque tableau du peintre et de l’illustrateur, ainsi que dans la mise en scène du chorégraphe.

À découvrir et à vivre par-dessus tout, « Osmosis » est une exposition-spectacle où le mystère des tableaux présentés s’exprimera en danse, en expression corporelle, en chansons et en textes teintés de poésie, ornés de plusieurs performances scéniques.

Andry Patrick Rakotondrazaka