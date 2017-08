Presque tous les styles de peinture sont représentés et arrivent à émouvoir l’âme. Leur forme d’expression laisse transporter vers un voyage au cœur de la splendeur.

Mois d’août, période de vacances qui rime aussi avec voyage. Un thème qui a inspiré spécialement les organisateurs de l’exposition « Voyage en peinture », éditée pour la troisième année consécutive, et qui est une invitation à s’évader à travers les œuvres d’artistes peintres. Ainsi, quinze peintres avec leur style bien particulier proposent les meilleurs de leur création au Tahala Rarihasina à Analakely du 7 au 14 août. Du classique figuratif pour Mistery et pour Andriantsoa Lala. Le Ramah,R. Dolph, Andria-naivo Mahenina, D’Ange s’expriment par l’impressionnisme, Nirina et José Nirina par le réalisme, Toky et Raphaël par le style appelé hachure, Rado Rakoto par le pointillisme, Petit Maitre par l’abstrait, D’Zery par l’aquarelle réalisme, Doda Razafy par l’humoristique et Naivohaja par un style qu’il appelle lui-même le « hintsy ». Ces signatures sont toutes bien connues dans le domaine de la peinture à Madagascar.

Le concept « Voyage en peinture » est ouvert à tous les peintres à Madagascar sans aucune distinction, dans le but de favoriser les échanges entre les artistes et d’offrir des œuvres issues de différentes techniques aux visiteurs.

Autodidactes

Un nombre d’exposants limité à quinze artistes à cause de la capacité de l’endroit. Ces derniers qui, d’ailleurs, profitent de cette occasion pour lancer un appel en haut lieu pour avoir une grande salle dédiée à la peinture pour une exposition permanente. « Après, ce sera à nous de nous organiser pour y passer tour à tour, étant donné que la peinture représente notre gagne-pain. Aussi, une journée nationale de la peinture est une idée qu’on aimerait proposer aux autorités compétentes», a fait savoir Razanadrakoto Roland Moïse alias Mistery.

La plupart des artistes peintres malgaches sont des autodidactes, vu que cette discipline ne figure pas parmi les matières enseignées à l’école. Ils apprennent les techniques grâce aux échanges entre les adeptes de cet art. Ils prennent du temps à les maîtriser correctement malgré la forte envie de peindre qui les habite depuis leur plus tendre enfance. « Si on avait enseigné l’art plastique à l’école primaire à notre époque, j’aurais été déjà plus loin. Heureusement, l’arrivée de l’internet a permis à la nouvelle génération de se perfectionner sur les toiles. Mais, il faut donner à nos gamins la chance d’apprendre cet art à l’école », confie Mistery. Recevoir du monde durant ce merveilleux « Voyage en peinture» fera certainement plaisir à nos quinze artistes. En plus, çà vaut le détour.

Ricky Ramanan