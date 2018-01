Un événement de grande envergure, qui affiche une grande ouverture sur la scène internationale pour tous les artistes contemporains de la Grande île, le Prix Paritana se redécouvre sous un format plus épanoui, plus élargi et plus dynamique, cette année. Une plateforme artistique qui accorde une grande place à la générosité créative d’artistes de tous horizons. Paritana s’ouvre à toutes les formes d’expression de l’art contemporain dans sa généralité.

Fédérateur donc, il a sélectionné dix artistes de divers domaines artistiques, à savoir la peinture, la photographie, la bande dessinée, le dessin, la peinture numérique ou encore l’art plastique. Le but est de contribuer à redynamiser la scène artistique nationale, tout en aidant l’artiste à s’épanouir par le biais de ce concours d’aide à la création et à la dotation de matériel.

Après l’artiste plasticien Temandrota qui a remporté le Prix Paritana l’année passée, dix artistes auront ainsi le privilège de faire valoir leurs œuvres et leur talent, dans le cadre d’une exposition exceptionnelle. Rendez-vous est ainsi donné du 12 au 23 février à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely pour découvrir un melting-pot de créativité exclusive où plusieurs artistes contemporains conjugueront, pour la première fois leur imaginaire ainsi que leur identité artistique propre. Sur les dix artistes sélectionnés, trois d’entre eux se distingueront et seront retenus par un jury de professionnels, dans le cadre du Prix Paritana. Ces derniers participeront par la suite à une résidence artistique inédite en France.

Les sélectionnés pour l’exposition Paritana

Njaratiana Antonio dit Donn Andriamialison en peinture-sculpture, Fabio Thierry Andriamiarintsoa en photographie, Eric Andriantsialonina dit Dwa en bande dessinée, Nary Arthur en illustration, Richianny Raherinjatovo en dessin, Liva Marc Rajaobelina en bande dessinée, Jean Rajerisaona dit Jerwy en peinture numérique, Cadillac Ines Ramerison en art plastique, Mahefamamy Rasamuel en peinture et Mamy Nirina Razafindrakoto dit TangalaMamy en photographie

Andry Patrick Rakotondrazaka