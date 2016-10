Incontournable sur la scène musicale à travers son groupe Ny Ainga, Om-Gui est tout aussi bien connu pour sa plume que pour sa passion pour la littérature malgache. Fort de cette carrière enrichie de rencontres et de partages, Guillaume Rabesaiky dit Om-Gui a gagné une place d’honneur dans le cœur de ses fans et celui de ses pairs. C’est pourquoi après sa disparition, les hommages continuent d’affluer et particulièrement ce mois-ci, où son nom brillera, une fois encore, sur la scène du coliseum Antsonjombe le 16 octobre, mais aussi à travers une exposition dédiée à sa mémoire.

Au sein du Tahala Rarihasina Analakely, le public pourra ainsi revivre les plus grands moments qui ont marqué la vie de l’artiste. Membre du cercle de poètes

« Faribolana Sandratra», le chanteur mais aussi auteur et poète aguerri est à l’honneur à travers cette exposition sobrement intitulée « Tsy misy toa anao » où ses écrits, les paroles manuscrites de ses plus illustres chansons, de même que des photos inédites ou affiches des ses plus grands concerts et les vêtements qu’il a portés sur scène sont exposés. Jusqu’au 15 octobre, le public de la capitale aura ainsi le plaisir de rentrer dans l’intimité de l’artiste et de ses œuvres.

« Om-Gui a toujours mis un point d’honneur à faire valoir la culture malgache à travers ses créations, et c’est l’essence même de cette exposition, dont il aurait, sans aucun doute, été particulièrement fier. Il a toujours tenu à ce que son héritage artistique et créatif soit valorisé auprès de la jeunesse malgache. Cette explosition le fait revivre ici, pour eux et pour lui », affirme Luc Rabesaiky, membre du groupe Ny Ainga dont Om-Gui était le fondateur.

En collaboration avec l’association « Veliranon’ny tanora olom-pirenena » (Veto), le groupe Ny Ainga donne donc rendez-vous au public au coliseum Antsonjombe, en plus de cette exposition. D’autres artistes se joindront à lui.

A. P. R.