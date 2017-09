Une rencontre harmonieuse entre deux univers artistiques. C’est ce que Temandrota et Gasy Rug exposent du côté d’Ivandry.

Etalage d’un savoir-faire et d’une créativité propres à eux-mêmes. Ce sont deux formes d’art à la fois atypique et plaisant qui sont à découvrir le temps d’une exposition, au sein de l’Hôtel Akoa à Ivandry, du 21 septembre au 1er octobre. Une exposition éponyme à l’image de cet artiste plasticien qu’est Temandrota, de son vrai nom Randriasan­dratra Razafimandimby, récemment lauréat du concours Paritana et de l’atelier d’artisans Gasy Rug, emmené par Pascale Vétois.

Dans un cadre cossu aménagé pour mettre en valeur leurs créations, deux visions de représentation de l’art et l’artisanat, s’ouvrent au public. D’un côté, laissant la part belle à sa subjectivité, Temandrota œuvre à travers la récupération et le recyclage artistique. Il conviera ainsi les visiteurs de l’Akoa à Ivandry à une épopée visuelle et tactile à travers ses fresques ainsi que ses sculptures. De l’autre, Pascale Vétois et Gasy Rug exposent une méthode inédite de tissage du sisal à travers des symboles « archétypaux »

qui y ornent une collection excentrique de tapis.

Abstrait et généreux

Cette rencontre entre Temandrota et Gasy Rug enchantera grands et petits par ses couleurs ainsi que ses motifs abstraits. En ode à l’art plastique en général, les œuvres de Temandrota s’affichent comme un vibrant hommage à la culture malgache, ancrée dans une tradition bien vivante, celle de la tribu « Tandroy ». Des œuvres mélangeant divers matériaux naissent ainsi de ses mains, illustrant à sa manière des fragments de la société actuelle. Temandrota reflète ainsi une nature et une façon de vivre imprégnée de nomadisme.

Tapissant, quant à lui, les lieux de ses créations, l’atelier Gasy Rug exposera une nouvelle collection de tapis en sisal, portée sur le thème « Mandala » ainsi que ses produits d’arts malgaches. Le tout agrémenté d’une créativité assez particulière, issue du génie du designer Pascale Vétois qui émerveillera les visiteurs.

Andry Patrick Rakotondrazaka