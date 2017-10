Continuant à émerveiller les amateurs de peinture et d’art pictural, la série d’exposition initiée par la galerie Les Goyaviers se redécouvre au Louvre ce mois-ci.

Calme et sérénité, tout en contemplant plusieurs œuvres de peintres émérites de la Grande île. C’est à travers ce leitmotiv que la galerie d’art Les Goyaviers en étroite collaboration avec la galerie Le Grand Bay sis à l’île Maurice a initié cette belle série d’expositions enchanteresses et transcendantes à travers lesquelles les visiteurs seront embarqués dans un voyage en peinture colorée et chaleureuse dans tout Madagascar. Sobrement intitulé « L’art de la terre rouge s’ouvre au monde », il s’agit d’une exposition-vente, qui affiche une belle brochette d’artistes peintres de tous horizons, chacun fort d’un imaginaire et d’un style propre à lui-même, conjuguant portraits et paysages.

Proposant ainsi, entre autres, les plus beaux tableaux de la collection privée du peintre Chan, du grand Léon Fulgence ou encore de Georges Rakotomanana, ainsi que de plusieurs jeunes peintres talentueux, dont le jeune aquareliste Dzery et ses toiles abstraites et envoûtantes. Lancée pour la première fois au mois de septembre 2016, elle entame sa deuxième édition à l’Hôtel le Louvre Antaninarenina jusqu’au 31 octobre en exposant cette fois une collection plus garnie et comportant de nouvelles exclusivités.

Exposition en hommage

« Il importe de valoriser continuellement la créativité de nos artistes, de les soutenir de la meilleure des manières pour qu’ils puissent s’épanouir. C’est un devoir qui nous incombe à tous, soutenons nos artistes et pérennisons l’art de notre Grande île » confie Nirina Seurin, responsable de la galerie Les Goyaviers sise à Ambatonakanga. Chaque année, « L’art de la terre rouge s’ouvre au monde » s’affirme comme un vibrant hommage à la culture de la Grande île dans toute sa splendeur. Une épopée picturale que Nirina Seurin a pris le soin de peaufiner durant toute une année en collectionnant selon elle, « La crème de la crême de l’art pictural du pays» Cette exposition reflètera plus la personnalité de cette galeriste passionnée d’art et qui a passé sa longue carrière au service de toute une génération d’artistes de part et d’autre du pays, mais aussi au-delà de ses frontières.

Un service qui lui a valu d’être honorée au rang de Commandeur de l’Ordre National des Arts par l’État. En outre, en collaboration avec la galerie Le Grand Bay à l’île Maurice, depuis le lancement de cette série d’expositions, Nirina Seurin entretient également un échange culturel constant entre les deux îles.

Permettant aux artistes nationaux d’échanger et d’aller à la rencontre du public mauricien au-delà de la durée de l’exposition à Madagascar. De quoi accentuer encore plus cette dite ouverture au monde de l’art de la terre rouge donc. Des produits d’artisanat exclusivement en raphia, de la créatrice Tsu-Tsu y sont aussi à découvrir, des créations qui sont majoritairement des sacs et des chapeaux, mais aussi des tapis, ainsi que des maquettes de bateaux et divers bijoux associés aux pierres de Madagascar.

Andry Patrick Rakotondrazaka