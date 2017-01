Une exposition pour faire revivre la beauté d’Analakely d’autrefois se tient en ce moment au Cercle germano-malgache.

Il n’est pas nécessairement obligatoire d’avoir la main verte pour contribuer à la lutte contre la déforestation. Ayant grandi à Madagascar jusqu’à ses 15 ans, l’artiste franco-italien Stefano Alaimo a inauguré toute une exposition sur cette thématique au Cercle germano-malgache vendredi dernier. L’exposition, intitulée tout simplement « Analakely – La Petite Forêt » est donc accessible au grand public depuis vendredi soir, jusqu’au 12 Février prochain dans la grande salle du CGM.

Ainsi, durant ces quelques semaines de l’exposition, ce sont les œuvres de Suisse Marocain, Rachelle Cassetta, Ayumi Shibata, et bien sûr Stefano Alaimo qui orneront les murs du Cercle.

Les œuvres de chaque artiste représentant presque essentiellement des arbres ont été réalisées suivant cette ligne conductrice, qui a pris l’intitulé de l’exposition. Justement, du fait que la traduction littérale d’« Analakely » soit « la petite forêt », l’idée était d’exposer cette représentation d’arbres dans les rues du centre-ville de la capitale, en suivant la thématique de l’arbre, de sa naissance jusqu’à sa disparition. Une initiative des plus louables, mais qui, malheureusement, est toujours en attente d’autorisation de la part des autorités. Ainsi, il faudra donc se contenter pour le moment de cette exposition au CGM.

Conscient de la richesse de la nature malgache, une nature qui est paradoxalement ravagée de jour en jour, l’initiateur du projet a rassemblé ses quelques amis artistes pour ensemble lancer, à leur façon, un cri d’alarme contre la déforestation.

Souvenir

Ces artistes se reconnaissant tous dans la démarche de Stefano Alaimo, expriment ainsi tout cet aspect dévastateur du phénomène de déforestation à travers leurs œuvres. À l’image des deux photographies de Rachelle Cassetta représentant un désert et une végétation luxuriante face à face, ou cette carte du pays retravaillée par Suisse Marocain, en y appliquant des dessins en noir de coulures d’encre, qui signifient explicitement une terre ravagée à l’image des grands espaces malgaches victimes de feux de brousse tout au long de l’année, ou encore cette sculpture géante représentant un arbre de près de 5m de haut, réalisée entièrement avec du papier par Ayumi Shibata.

L’exposition est surtout partie des sentiments de nostalgie qu’éprouve l’artiste par rapport à ses souvenirs d’enfance, durant les quelques années où il a vécu à Madagascar. « Pour sauver ne serait-ce que le souvenir de cette nature, je propose de dresser un herbier racontant la richesse et la puissance de celle-ci », explique-t-il.

Cependant, « lorsque vous vous déplacez vers l’Est de Madagascar, la végétation est rendue plus résistante aux assauts du feu par les moussons. Vous avez là une idée de la luxuriance de la forêt primaire qui recouvrait l’île, il fut un temps et Analakely aussi peut-être. Malheureusement, la déforestation menace ce qu’il reste de couverture, et seulement 21 % du territoire sont aujourd’hui recouverts de forêts. Sur les Haut-plateaux, les montagnes saignent littéralement, raison pour laquelle nous comptons faire revivre cette petite partie d’Analakely », déplore-t-il.

Harilalaina Rakotobe