Une exposition égaye actuellement le hall d’exposition de l’IFM. Elle illustre une approche plus intime et plus interactive du divertissement numérique.

Telle une véritable redécouverte, l’exposition « French Touch» de la webcréation, de passage exclusif dans la Grande île au sein de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely, apporte une nouvelle vision du monde numérique au public. Des œuvres y illustrent un renouveau des écritures audiovisuelles actuelles.

« French Touch » de la webcréation, comme l’indique son intitulé, embarque le public cinéphile et féru de divertissements audiovisuels à s’imprégner de nouveaux procédés narratifs. Une nouvelle approche inédite dans la Grande île, qui intègre surtout les spécificités de l’internet, notamment l’interactivité. Mettant en avant de nouveaux producteurs dits transmedia, elle propose une sélection d’une bonne trentaine d’œuvres de webcréations francophones des quatre coins du globe.

« Le numérique sous toutes ses formes s’est toujours affiché comme le fer de lance de l’Institut français et de son réseau culturel. Il est à la fois un vecteur de diffusion de la culture, un sujet culturel à part entière, mais également un outil de création illimité que l’on se plaît à valoriser », affirme Aurore Brosset, chargée de projet au sein de l’IFM Analakely.

Touchant au domaine du documentaire, du jeu vidéo, de la télévision, du cinéma ou qu’ils établissent des passerelles entre tous ces domaines à travers une approche transmedia, les projets qui s’exposent à l’IFM Analakely jusqu’au 25 février sont exclusives et emblématiques de la culture francophone.

Moderne

Une trentaine d’artistes témoignent ainsi, à travers leurs créations numériques, de leur créativité, de leurs écritures et de leurs productions, tant sur le plan des technologies employées au service du récit, de la diversification des outils de diffusion utilisés, que de l’inventivité des modes de narration. Le temps de cette exposition unique en son genre, à la fois sobre et ornée de modernité, les créateurs d’horizons divers mettent en avant un nouveau champ créatif dont ils constituent l’alphabet et la grammaire.

Des producteurs et productrices de créations documentaires, fictions ou hybrides d’abord pensées pour la toile, participent à leur manière à la redéfinition des contours de la webcréation selon les valeurs de la francophonie. Modèle à découvrir et à apprendre pour les jeunes webcréateurs malgaches, le « French Touch» de la webcréation est une grande première, qui rassemble, dans une exposition interactive, des artistes 2.0 qui resplendissent de jeunesse et de créativité.

Andry Patrick Rakotondrazaka