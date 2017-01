Une épopée dans l’imaginaire de deux jeunes artistes de talent. « Island Inspiration » s’expose à l’Hôtel le Louvre Antaninarenina, auréolée d’une créativité des plus singulières.

À la fois ode à la jeunesse, mais également à la beauté de la Grande île dans toute sa splendeur. C’est ce qu’illustre cette exposition inédite, qui orne actuellement le hall de l’Hôtel le Louvre Antaninarenina jusqu’au 31 janvier. Définitivement de toute beauté, c’est ainsi que le plus aisément « Island Inspiration » comme s’intitule humblement l’exposition, aussi bien par l’éclat et l’esthétique des œuvres présentes, que par l’élégance et la grâce des deux jeunes artistes qui en sont les auteures.

Passionnées d’art et toutes deux animées d’un attachement particulier à leur patrie, leurs valeurs et celles de leur peuple, Maéva Chateaux agée de 17 ans et Larissia Ratovonar âgée de 18 ans laissent la part belle à leurs sentiments. Une belle série d’une vingtaine d’œuvres retracent à la fois leur parcours et leur histoire.

« Valoriser Madagascar, grâce à sa singularité aux yeux du reste du monde », c’est dans cete optique que ce joli duo d’artistes se met ainsi en avant pour la plus grande fierté de tous ceux qui se joignent à elle. Une belle épopée artistique est ainsi à voir et à vivre à travers les dizaines de portraits de Larissia Ratovonar, et les mandalas envoûtants de Maéva Chateaux, les uns et les autres resplendissants de poésie.

Éclectique et sentimental

« Je salue particulièrement la passion dont font preuve nos deux artistes, de même que leur dévotion à promouvoir notre art et notre culture à l’échelle internationale. Je suis plus que fier de leur talent, elles reflètent parfaitement, selon moi, cet état d’esprit que notre jeunesse devrait avoir pour mieux valoriser notre pays », confie Désiré Ramakavelo, grand-père de Maéva Chateaux.

S’affirmant comme un vibrant hommage à la Grande île, « Island Inspiration » transcende à travers les créations de Maéva Chateaux, autant qu’elle surprend grâce aux regards et aux sentiments que retranscrivent les portraits de Larissia Ratovonar. Principalement sur des feuilles et des contre-plaqués, les mandalas de diverses formes et couleurs de Maéva Chateaux reflètent des symboles d’identité, de même que des vœux manifestés pour Madagascar. « Mettant surtout en avant des formes sphériques et des cercles, les mandalas illustrent pour moi la perfection. Un idéal que je souhaite pour mon pays, et avec lequel je peux aisément m’exprimer, c’est un art qui, selon moi, me permet d’être plus facilement comprise », affirme Maéva.

Sur toile, peint à l’acrylique, au fusain, à la craie ou à la pierre noire, les portraits de Larissia Ratovonar, pour sa part, reflètent différentes émotions, allant de la joie à la tristesse, en passant par la détermination des personnages de tous âges et de tous horizons qui représentent son pays.

Andry Patrick Rakotondrazaka