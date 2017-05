Le Festival International Plantes Écologie et Couleurs (IFPECO) à l’IFM sera le

rendez-vous des chercheurs, des botanistes et des artisans. Il promet d’être enrichissant.

Pour la première fois, le Festival International Plantes Écologie et Couleurs (IFPECO) débarque à Madagascar. Cette première édition se tiendra à l’Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely , du 15 au 20 mai. Cet événement est organisé par le Réseau International des Conseillers pour le Développement (RIDA), l’Association Femmes Entrepreneurs Environnement de Madagascar et l’association Entreprendre au Féminin océan Indien. Il tournera autour du thème général « colorants et teintures naturels, plantes tinctoriales, matières premières renouvelables, pratiques écologiques et environnementales ». Des expositions marqueront cet événement. Celles-ci mettront en scène les arbres et les plantes, dans ce qu’ils offrent de plus intime à l’homme.

« Notre objectif est de partager le savoir à travers un symposium, réaliser des rencontres et échanges d’informations et de connaissances théoriques et pratiques entre chercheurs, botanistes et maîtres artisans. Et ce, via la création, la participation, le commerce et la consommation des produits naturels issus de matières premières renouvelables. », souligne Andrée Ethève, initiatrice du projet. Pour ce faire, soixante-cinq chercheurs, des botanistes et des artisans experts nationaux et internationaux issus de vingt-quatre pays effectueront des ateliers de démonstrations, ventes-expositions autour du thème. Les sculptures teintes, les bois gravés, ciselés et retravaillés de la forêt d’Ankarafantsika ainsi que des rabanes et ikats de raphia teints présentés avec les plantes tinctoriales émerveilleront le public.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la continuité du symposium, atelier sur les teintures naturelles, organisé par l’UNESCO dans quatre pays: à Hyderabad (Inde) en novembre 2006, à Daegu (Corée du Sud) en 2009, à La Rochelle (France) en 2011 et à Taipei (Taiwan) en 2014. Les organisateurs appellent les artisans formels et informels, environnementalistes, opérateurs économiques en matières naturelles et plantes médicinales, organismes scientifiques et praticiens traditionnels et modernes. Les chercheurs et les étudiants en botanique, huiles essentielles et pharmacologie sont également invités à cet événement.

Les activités et lieux

Symposium scientifique : Toutes les matinées du 15 au 20 mai à l’IFM et à la Bibliothèque nationale

Atelier de démonstration : Toutes les après-midi du 15 au 19 mai à l’Alliance Française Andavamamba

Table ronde : Du 17 au 19 mai à la salle Gisèle Rabesahala (Bibliothèque nationale)

Exposition-vente :

« Des Arbres et des Hommes : histoires intimes » Du 09 au 27 mai à l’IFM

« Les savoir-faire d’ailleurs et d’ici » du 15 au 20 mai à l’Alliance Française (hall principal) et à la bibliothèque nationale (Salle Rado)

Sitraka Rakotobe