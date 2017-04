Une exposition de street art géante s’invite à l’Is’Art Galerie. Taka Andrianavalona et Miora Mickaëlla promettent de régaler les pupilles avec des œuvres inédites.

Ils pratiquent leur art avec passion. Et c’est cette passion que Taka Andria­navalona et Miora Mickaëlla réservent au public de l’Is’Art Galerie Ampasa­nimalo, dans le cadre d’une exposition intitulée «Ethno Graffiti », du 6 au 27 avril 2017.

L’évènement est initié par l’association la Teinturerie et l’Is’Art Galerie. Graffitis et peintures seront ainsi à l’honneur. Adeptes du street art, de la peinture et de l’art contemporain urbain, ces deux artistes expriment leur talent à travers plusieurs moyens. « Je suis un peintre graffeur. Dans cette exposition, j’utilise la toile comme support pour exprimer des scènes de rue. Je transpose des scènes de la vie quotidienne, pour faire entrer le street art en galerie », confie Taka Andrianavalona.

Pour ce faire, l’artiste récupère tissus, magazines, journaux et objets comme les coquillages ou les boutons pour les intégrer à la peinture acrylique et le spray. Une technique qui permet de combiner de manière vibrante les couleurs de la vie, faisant écho à la très colorée culture malgache. Taka et Miora n’hésitent pas à user de bombe et de peinture sur divers matériaux, murs, briques, toiles qu’ils mettent en valeur avec leurs graffitis.

Art à part entière

Collectionneurs et passionnés d’art urbain depuis quelques années, ils expriment aujourd’hui la volonté de pérenniser une exposition permanente de leur collection.

Par nature, mouvant et en constante évolution, le graffiti est aujourd’hui devenu un art reconnu. Depuis déjà quelques dizaines d’années, l’art urbain s’est approprié le plus grand musée du monde : la rue. On constate ainsi que l’art n’émerge pas seulement par le haut de la société, mais aussi par le bas. Il représente ainsi un éventail de dialogues ouverts et multiples, comme le nombre d’artistes appartenant à ce courant, et c’est de cette façon qu’il s’inscrit dans l’histoire de l’art.

Bref, les murs ne sont plus les mêmes depuis que les artistes urbains les ornent de graffitis.

Sitraka Rakotobe