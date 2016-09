Un hommage en peinture pour deux peintres uniques en leur genre dans le milieu artistique actuel. C’est ainsi que s’illustre l’exposition qui prendra place à l’hôtel Le Louvre ce mois-ci.

Place à la redécouverte de la Grande île, de son art et de son artisanat. C’est une exposition aussi bien enchanteresse que riche en couleurs qui se découvrira dès demain dans le hall de l’hôtel Le Louvre Antaninarenina, jusqu’au 30 septembre. À travers des fresques chaleureuses, chargées d’histoires et de créativités qui resplendissent autant d’humilité et de talent, le public est convié à redécouvrir ceux que les connaisseurs considèrent comme étant deux grands maîtres de la peinture malgache.

« L’art de la terre rouge s’ouvre au monde », c’est à travers cette thématique que l’honorable peintre Chan et l’illustre Léon Fulgence y sont ainsi à l’honneur. Avec près d’une vingtaine d’œuvres chacun à exposer, c’est une épopée pittoresque dans les coulisses de celle qu’ils considèrent comme étant « La terre rouge » donc qui se découvrira à travers des fresques qui sont pour certains inédits. Des scènes de la vie paysanne et des paysages resplendissants de sobriété se conjuguent ainsi à travers le quotidien des citadins de la ville des Mille, ainsi que du rythme de vie effréné qui s’y ressent à travers l’imagination des deux peintres qu’ils retranscrivent sur leur toile.

Amour de l’art

Avec la galerie d’art Les Goyaviers sise à Ambato­nakanga comme collaboratrice, les deux peintres ont chargé cette dernière d’entretenir et de collectionner leurs œuvres en vue de la préparation de cette exposition. Mettant en avant la promotion de l’art et de l’artisanat des artisans malgaches de part et d’autre du pays, voire au delà, la galerie d’art Les Goyaviers valorise ainsi, dans le cadre de cette exposition à l’hôtel Le Louvre, des œuvres artisanales à base de cornes de zébu, de fer forgé, mais aussi de broderies qui égayeront les lieux en plus des tableaux des deux peintres.

« L’art originaire de la Grande île est tout ce qu’il y a de plus prestigieux et de valeureux. C’est ainsi un devoir pour nous que de le mettre en valeur autant pour le public féru d’art de la capitale que le public international. Célébrons le talent de nos artistes », confie Nirina Seurin, coordinatrice de l’exposition.

Le peintre Chan fait partie des grands noms de l’art pictural malgache depuis plus de quatre décennies maintenant. D’origine chinoise, il a débarqué dans la Grande île dans les années 40. Il se plaît à retranscrire fièrement à l’huile et à l’acrylique son attachement pour le pays sur ses toiles. Un peintre à plusieurs facettes, Léon Fulgence s’affirme comme le peintre caméléon malgache, passant du réalisme à l’abstrait, du surréalisme à l’impressionisme.

Andry Patrick Rakotondrazaka