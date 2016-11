Chanceux. Ceux qui ont déjà pu admirer de près une toile de ce grand peintre le sont effectivement. De mémoire, rares ont été les expositions réalisées en son honneur depuis l’époque de la colonisation jusqu’à présent. C’est d’autant plus rare quand il s’agit d’une « vente exposition ». L’occasion se présente, pour les amateurs, d’acquérir un de ces prestigieux travaux d’Henri Ratovo. À partir d’aujourd’hui jusqu’à samedi prochain, 18 tableaux de grands maîtres malgaches, dont 6 de Ratovo, seront exposés chez Max et les ferrailleurs à Isoraka.

Né vers la fin du XIXe siècle, Henri Ratovo, de son vrai nom Raboafiringa se passionne, depuis son plus jeune âge pour la peinture, avec un goût pour le thème de la nature. Cependant, après des années de pratique, la capitale et le prestigieux Rova d’Antananarivo sont devenus ses thèmes favoris. Ce qui lui a valu d’être remarqué par son instituteur. Ce dernier, du nom de Rainitsara le pousse à parfaire son art et son éducation via une formation au collège des pères jésuites d’Ambohipo. C’est ainsi qu’il s’initie réellement à l’art de peindre et de sculpter. À partir de là, les reconnaissances s’enchaînent.

Harilalaina Rakotobe