Faire du hall d’exposition de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely un potager verdoyant. C’est désormais chose faite le temps de cette exposition itinérante inédite

Une initiation pratique et agréable à l’univers de l’agriculture urbaine sous toutes ses formes. L’exposition lancée par l’Institut des Métiers de la Ville (IMV) qui égaye actuellement l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely promet d’émerveiller le public du centre ville jusqu’au 25 mars. Laissant la part belle aux découvertes en tout genre des rudiments de ce domaine particulier qu’est l’agriculture urbaine, l’exposition sobrement intitulée « Carrot City », envoûte par sa verdure et la richesse de son contenu qui ne manquera sans doute pas de susciter la curiosité des férus d’art floral et de jardinage. Rentrant dans le cadre du colloque international qui a pour thème « Nourrir les villes, l’agriculture urbaine, une solution pour augmenter la résilience des villes africaines » qui se tiendra toujours à l’IFM Analakely les 23 et 24 mars. « Carrot City » s’expose à travers les problématiques se référant à cette forme émergente ou réémergente de pratiques agricoles qui s’effectuent exclusivement en zone urbaine. C’est quoi C’est pour qui Et pourquoi faire Autant de questions autour de l’agriculture urbaine, auxquelles l’exposition répond à travers divers panels et d’exquises échantillons de produits.

Novatrice

Tamara Teissedre-Philip Directrice de l’Institut des métiers de la Ville et représentante permanente de la Région Ile-de-France à Madagascar explique que

« cette exposition est en fait un volet grand public de ce colloque, durant lequel on convie le public à échanger autour de cette thématique. De même, on met en avant ces questionnements autour de l’agriculture face aux changements climatiques, mais aussi concernant l’art du recyclage et de la sécurité alimentaire ». Une exposition itinérante qui fera par la suite le tour de la Grande île au-delà de l’IFM Analakely. « Carrot City » rassemble depuis 2009 des projets novateurs en matière de production alimentaire durable, de ville en ville, à travers le monde depuis le Canada.

Andry Patrick Rakotondrazaka