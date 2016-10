À travers une exposition aussi prestigieuse que sobre, mettant la femme à l’honneur, Tara Shakti s’expose. C’est une artiste dont le talent n’a d’égal que sa beauté.

«Au-delà de l’apparence », c’est ainsi que s’intitule la belle découverte à laquelle le public de la capitale est invité à apprécier du côté d’Antsahavola jusqu’au 31 octobre. Envoûtante et révélant sa personnalité d’artiste, la peintre Tara Shakti présente au public, au sein du restaurant Canela, une série de peintures inédites. Partant sur le genre figuratif, à l’instar du grand maître italien Amadeo Modigliani, la jeune femme se découvre à travers une bonne dizaine de tableaux aussi colorés que garnis d’histoire.

Considérées comme un hommage à sa mère, mais aussi à la féminité, à la femme et sa force, de même qu’à son courage légendaire, les œuvres que Tara Shakti expose avec « Au-delà de l’apparence », illustrent une beauté anonyme, maltraitée, violentée, mais resplendissante d’optimisme. « Les femmes que je représente à travers mes œuvres sont sans visage, ni âge. Ce sont tout simplement des femmes de courage, des héroïnes qui font face au jugement qu’elles subissent au quotidien, justement à cause de leur apparence », souligne l’artiste-peintre.

Contraste entre souffrance et joie de vivre, les œuvres de Tara Shakti, malgré sa thématique propre, sont néanmoins riches en couleur. La peintre réside principalement en Thaïlande à Bangkok et pour sa première exposition à Madagascar, elle a tenu à faire passer un message percutant.

Attendrissante

Avec des tableaux majoritairement peints à l’acrylique, Tara Shakti enchante et séduit, de par sa créativité et son imaginaire. « Pour moi, les couleurs illustrent un nouvel espoir, un renouveau, voire une révolution que je me plais à représenter à travers mon art. Une revendication pour le courage de la femme que je retranscris dans mes tableaux et que je véhicule de part et d’autre du monde, de Bangkok à Dubai en passant désormais par mon pays natal », confie-t-elle. Peintre, mais aussi mannequin et chanteuse d’opéra, Tara Shakti vit et respire pour l’art, se découvrant comme une artiste pluridisciplinaire, généreuse et moderne.

Avec cette exposition, la jeune femme invite les férus d’art comme elle, à découvrir les œuvres du jeune peintre Andry Milay qui portent aussi sur cette thématique. Renaissance, perception, transmission ou encore conviction, c’est avec ces mots clés que Tara Shakti se plaira à raconter au public l’histoire de ses œuvres.

De ce fait, « Au-delà de l’apparence » regorge d’émotions. Entre ses joies et ses peines, ses coups de cœur et ses colères, l’artiste entend transcender, et les passionnés d’art qui se joindront à elle, et les profanes également. Cette artiste visionnaire souhaite apporter un renouveau dans le milieu de l’art malgache. Aussi, forte de son imagination, Tara Shakti désire repousser les limites de l’impressionisme conceptuel. La jeune femme entamera bientôt une formation dans une école d’art en Italie, pour renforcer ses acquis et ses expériences en matière d’art.

Andry Patrick Rakotondrazaka