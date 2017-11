Une représentation plus contemporaine de l’histoire et du vécu de tout individu à travers la vision d’un photographe passionné et ingénieux. « Mitempo tsy miato » par Matchbox D. se découvre.

Un battement éternel, comme pour illustrer une continuité, une pérennité dans le temps de l’existence d’un être. Immortaliser l’infinie, tout en prenant compte le passé, c’est dans cette optique que le jeune photographe Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo de son nom d’artiste Matchbox D convie les férus d’art et de photographie à se joindre à lui le temps d’une exposition inédite.

Un photographe de talent, qui a récemment représenté Madagascar au « Concours de photographie des 8èmes Jeux de la Francophonie » à Abidjan en Côte d’Ivoire. Intitulé « Mitempo tsy miato », c’est une rétrospective abstraite de l’histoire et du quotidien de la société que le photographe exposera à l’occasion, partant sur le concept de la photographie conceptuelle. Pour ce faire, Matchbox D convie le public à s’imprégner de son univers, ainsi que de sa créativité du 2 au 16 décembre au Madagascar Underground Antsahavola. À l’occasion, il présentera ainsi une série inédite de dix photographies, des œuvres qui représentent dans leur majorité des expériences humaines.

Style personnel

L’idée de cette exposition, de la part de l’artiste, étant de ne pas faire table rase du passé pour se concentrer sur le futur, mais de respecter le passé et de s’en servir comme un atout pour l’avenir.

« L’idée m’est venue en observant le mode de vie actuel des gens, ils ne vivent plus, ne se battent plus pour ce qu’ils aiment, que ce soit le métier, une opinion, ou même leur pays. Ils essayent juste de survivre en espérant que demain ira mieux. Je tenais ainsi à illustrer cela en utilisant le passé comme sujet. En effet, notre passé faisant partie de nous, définit notre personnalité. De ce fait, si nous ne nous battons pas pour nos convictions, ce passé que nous avons vécu disparaîtra et rien ne nous distinguera du reste du monde » affirme Matchbox D en décrivant l’exposition.

De nature mélomane également, le photographe laisse souvent parler ses sentiments à travers ses clichés. Travaillant surtout le genre portrait créatif et la photographie conceptuelle, ses photos éveillent aussi l’imaginaire du public que sa propre vision de son œuvre. Riches en émotions, les œuvres du photographe respirent également une certaine finesse dans leur présentation. Fort d’un style bien à lui, Matchbox D a ainsi su se faire une place de choix aussi bien dans le milieu artistique que professionnel.

Dix photos racontent une histoire, libre à nous de les interpréter le temps de cette exposition. Le temps, qui, d’après « Mitempo tsy miato » semble être illimité.

Andry Patrick Rakotondrazaka