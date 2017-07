Après avoir longtemps travaillé en photo reportage et photo studio, Tolotra Ramboasolo s’oriente vers la sensualité. Il s’affirme dans les détails en finesse.

Prendre l’anatomie humaine comme support pour apposer des motifs lumineux afin de sortir une fresque qui fait exploser la sensualité à fleur de peau. Tel est le concept que le photo­graphe Tolotra Tina Ramboasolo utilise. «Imprimer la lumière» est le thème de son exposition à l’Is’Art Galérie. Un langage du nu très artistique.

Souvent, le nu dérange. Mais savoir jouer la subtilité de la forme du corps avec des motifs qui semblent donner une mélodie du bonheur charnel rend les œuvres du photographe Tolotra Tina Ramboasolo captivantes. Onze photos en noir et blanc conjuguant la sensualité avec délicatesse composent «Imprimer la lumière», le thème de son exposition à l’Is’Art Galérie Ampasanimalo qui va se tenir jusqu’au 10 août. Et son défi s’avère raffiné et dénoue toute forme de vulgarité à ses œuvres. Au contraire, chaque image offre une certaine poésie distillée. Les détails parlent d’eux-mêmes. Les courbes et les contrastes s’expriment merveilleusement bien. Un vrai travail de professionnel. Je reste professionnel dans la façon de faire cette discipline de la photographie. Que ce soit sur la manière de shooter et de traiter les photos, et aussi la façon de travailler avec mes modèles qui sont des Malgaches et aussi des étrangers.

Tabou

Ici à Madagascar, le nu reste encore un tabou. Lors de mes expositions, le public semblait réticent au départ. Mais quand il voit ce que c’est, il arrive à apprécier le résultat à sa juste valeur artistique. C’est ma façon de l’éduquer pour cette forme d’art. Bientôt, je vais travailler avec des hommes comme modèles; et les filles vont laisser découvrir leur visage nous explique Tolotra Tina Ramboasolo lors du vernissage hier à Ampasanimalo. Ce genre d’exposition, il le fait à rythme annuel. L’édition de cette année a été décalée d’une semaine pour offrir une exposition de qualité selon ses dires.

Tolotra Tina Ramboasolo avoue qu’il est tombé dans la photo inopinément. Ses premiers clichés datent de 2009. «Je n’avais pas encore mon propre appareil photo à l’époque. C’est Toky Andrianjafitsara qui m’a initié aux techniques de prise de vue. Dans mes débuts, mon portfolio s’est composé de scènes de vie quotidienne. Ensuite, j’ai découvert une passion pour les photos clairs-obscurs. Depuis, j’ai un penchant pour les photos de spectacles et les photos de nuit. En rejoignant Absolute Sary, j’ai développé mes techniques en matière de photo reportage et photo studio. Depuis, la photographie est pour moi une passion et une profession. Maintenant, le nu artistique est ma forme d’expression», nous confie l’artiste.

Ricky Ramanan