Les tableaux constituent une œuvre d’art digne d’un cadeau pour les fêtes. Une centaine est exposée au Tahala Rarihasina depuis quelques jours déjà.

Mister, Naivo­haja, Le Ramah, Jina, R. Dolph, Tofy, Mahenina, Jocelyn, Petit Maître et Dzery exposent leurs œuvres au Tahala Rarihasina à Analakely depuis le mardi 26 décembre 2017 jusqu’au 22 janvier 2018, sous le thème « Fang’Art’O» qui signifie « mélange ».

« Tout d’abord, un tableau de peinture s’obtient en mélangeant différentes couleurs. Certaines couleurs sont d’ailleurs l’association de deux ou plusieurs teintes différentes. Pour cette exposition, il y a un mélange de styles ; du réalisme, de l’impressionnisme et de l’abstrait. Chaque artiste a un style qui lui est propre. Et comme nos dates s’étalent sur les derniers jours de 2017 et les premiers jours de 2018, tous ces paramètres nous inspirent pour intituler cette exposition Fang’Art’O » a expliqué Moïse Roland Razanadrakoto, plus connu sous son nom d’artiste Mistery.

Une centaine de tableaux composent cette exposition avec quelques nouvelles réalisations de ces artistes peintres. En cette période de l’année où les gens cherchent un joli cadeau pour leurs proches, un tableau de peinture porte en lui des valeurs symboliques qui traversent des années.

Desiderata

« Je sollicite les gens à venir voir notre exposition. Ils peuvent trouver de jolies fresques qui pourraient faire office de cadeau. Des fois ils pensent que le prix de certains tableaux reste inaccessible. Il ne faut pas oublier que marchander reste une pratique d’achat des Malgaches. Et nous sommes prêts à leur accorder de belles remises pour leur faire plaisir. Tout est négociable, surtout en ce début d’année », poursuit Mistery.

L’année 2017 a été un peu néfaste pour les artistes peintres. L’épidémie de peste, qui a frappé le pays, a beaucoup affecté la vente. « Les touristes et les étrangers composent la majorité de notre clientèle. Et leur nombre a nettement diminué les derniers mois de l’année 2017. J’espère que cette nouvelle année sera à l’abri de tous les gros soucis et qu’elle sera prospère à tout le monde», selon Mistery. Mais le plus grand souhait des artistes peintres réside sur l’idée d’avoir une salle d’exposition permanente dédiée pour eux.

Ricky Ramanan