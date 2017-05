Cri d’alarme d’un opérateur. La plupart des produit d’exportations rencontrent des difficultés en ce moment, pour ne citer que la vanille, le haricot, l’arachide. Ces filières rencontrent actuellement des problèmes de qualité et de compétitivité. « Les séances de sensibilisation et de formation technique ne suffisent plus. En effet ces problèmes sont liés à des problèmes sociaux et environnementaux », lance Faly Rasamimanana, directeur général de la société Faly Export.

La situation est très inquiétante. « Avec le vol de la vanille verte sur pied, le taux de vanilline de la vanille de Madagascar a baissé. Quelques producteurs sont découragés. Pour le cas du pois de cap, le prix a flambé à défaut du volume de production insuffisante et certains consommateurs de l’océan Indien commencent à changer leur habitude alimentaire. Cela représente un danger pour nous. En face, les pays concurrents ne cessent d’avancer dans les recherches tout en multipliant leurs offres », se plaint-il.

À en croire ses déclarations, la compétitivité du pays est mise en jeu. Et cela nécessite des solutions rapides et durables.

L.R.